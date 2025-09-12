По инициатива на кмета О. Атанасов в Кюстендил посрещат първокласниците с книжка, създадена специално за тях

„На добър час в първи клас!“ – книжка, създадена с много любов и внимание, която ще посрещне на 15 септември най-малките ученици в Кюстендил и ще ги поведе по първите стъпки на знанието.

Кметът на община Кюстендил инж. Огнян Атанасов и директорът на Регионална библиотека „Емануил Попдимитров“ София Пейчева представиха вчера първото по рода си издание за най-малките ученици в града – „На добър час в първи клас! Маршрути на знанието за първокласниците в град Кюстендил“.



Кметът инж. Огнян Атанасов се обърна към най-малките ученици със следните думи: „Нашият град е богат не само с хилядолетна история и природни забележителности, но и с най-голямото си богатство – вас, децата на Кюстендил. Важно е да знаеш откъде идваш, за да вървиш уверено напред. Помни – да познаваш родния си град е като да познаваш сърцето си. А да обичаш Кюстендил – това е дар, който ще носиш цял живот. Нека тази книжка бъде твоят първи пътеводител и да те направи горд, че си част от Кюстендил“, заяви градоначалникът.

Книжката е естествено продължение на инициативата „Аз обичам моят роден град“, стартирала по идея на кмета на община Кюстендил инж. Огнян Атанасов. Тя е създадена с много внимание и любов от екипа на Регионална библиотека „Емануил Попдимитров“, със съдействието на издателство „Мармот“ и с финансовата подкрепа на Министерството на културата.



На събитието присъстваха директорите на училищата от общината, ръководители на културните институти, представители на медиите и гости.

Изданието включва стихотворения на обичани автори, исторически разкази и факти, игри и занимания, богато илюстрирани от Владислав Чанев и Ина Кьорова. Книжката е замислена като първи пътеводител в света на знанието и вдъхновение за децата да опознават и обичат своя роден град.

