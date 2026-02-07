ПО ОСТА ВРАЦА-БЛАГОЕВГРАД! Така се подкрепя любимият отбор: Целият град е зад вас – тихо, истински, вие можете…

Феновете на „Ботев“ /Вр/ показаха недвусмислено и емоционално как се подкрепя любимия отбор. Примера им биха могли да последват и ултрасите на останалите клубове в професионалния и аматьорския футбол, в т.ч. агитката на орлетата, която е в пъти по-мощна в сравнение със събратята под Околчица, макар двата тима в момента да обитават различни групи. В Благоевград приветстваха тази зима защитника на врачани Мартин Дичев, който пристига в „Пирин“ под наем до края на сезона. „Момчета, преди съботния мач искаме само едно – да знаете колко много значите за нас. Всеки един от вас. Не като футболисти, а като хора, които носят духа на Враца в сърцето си. Този мач в София не е просто гостуване. Това е връщане към играта, към мечтата, към страстта, която ви е довела до този момент. След паузата всички ние отново ще гледаме към вас с надежда и с онази топла вяра, която не може да се купи – тя се печели с характер, честност и сърце. А вие ги имате. Нека в събота си припомните най-малките неща: смехът в съблекалнята, потупването по рамото, подкрепата между вас… това ви прави отбор. Това ви прави едни от другите. Това ви прави силни. Не мислете за напрежението. Не мислете за очакванията. Мислете за играта. За топката. За момента, в който излизате на терена и всичко останало спира да съществува. Целият град е зад вас – тихо, истински, с обич. Вярваме във вас, момчета. Вие можете. Успех, Ботев Враца! С вас сме във всяка стъпка, във всеки дъх, във всяка секунда“, гласи посланието на привържениците в навечерието на рестарта на първенството, което врачани подновяват днес в 17.30 ч. с визита на „Герена“ срещу лидера в класирането.

Мартин Дичев Хулио Веласкес



Наставникът на „Левски“ Хулио Веласкес на свой ред отдаде дължимото на съперника. „Имам представа за „Ботев“ от мачовете, които изиграха по време на подготовката. Показаха неща, които липсваха преди зимната пауза. В доста етапи от играта се опитват да изглеждат по различен начин. Привлякоха футболисти, които влияят на начина, по който се представят. Имам наблюдения, но се фокусирам върху това как ще изглеждаме ние. Искаме да победим, но и с добра игра. Не бива да забравяме, че преди три дни имахме мач. Може да се наложи да преценим натоварването на някои играчи. Ще потърсим 11-те най-добри, на които да заложим. Новите попълнения са добри, много възпитани и с добро поведение. Око-Флекс е в по-напреднала фаза, защото дойде по-рано и тренира с нас по-дълго време на лагера. При него няма езикова бариера, защото с по-голямата част от съотборниците си говори на английски. Много трудно е при мен Хуан Переа и Сангаре да започнат заедно от първата минута. Не можем да играем с двама еднотипни играчи, защото сме отбор, който се опитва да е разнообразен в последната четвърт на терена. В крайна сметка обаче футболът е динамична игра и никога не трябва да казваш никога“, анализира испанският специалист.

ТОНИ КИРИЛОВ