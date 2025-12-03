ПО ПОВОД МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ: Потребители на социални услуги в община Благоевград участваха в спортен празник под надслов „Бъди с нас”

В истински празник се превърна инициативата под надслов „Бъди с нас“, организирана от община Благоевград по повод Международния ден на хората с увреждания. Деца, младежи и възрастни, потребители на социални услуги в общината, участваха в различни спортни активности.

Инициативата се проведе в зала „Скаптопара“ и обедини представители на всички социални услуги за хора с увреждания в Благоевград. Те играха футбол, волейбол, баскетбол боулинг, дартс с много настроение, подкрепени от заместник-кметовете Боряна Шалявска и Станислав Кимчев, председателя на ОбС Антоанета Богданова, общински съветници и военнослужещи.

„Бъди с нас“ има за цел да се постави акцент върху правата на хората в неравностойно положение и нуждата от подкрепа от обществеността. Международният ден на хората с увреждания, който се отбелязва от 1992 г. по инициатива на ООН, е посветен на това да се насочи вниманието към предизвикателствата, които тези хора срещат ежедневно, и да се насърчи включването им във всички аспекти на обществения живот.

Община Благоевград предоставя множество социални услуги за хора с увреждания, които осигуряват необходимата грижа, подкрепа и възможност за активно участие в общността. За децата и младежите с увреждания и тежки множествени увреждания работят няколко дневни центъра – Дневният център „Зорница“, функциониращ от 1993 г. и обслужващ 36 деца, Дневният център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства, който предоставя целодневни и почасови услуги на 30 ползватели, както и разкритият на територията на община Благоевград център за деца и младежи с тежки множествени увреждания за 30 ползватели.

За пълнолетните хора с увреждания общината поддържа два дневни центъра – „Светлина“ и „Зорница“, където общо 45 души получават грижа в специализирана среда, рехабилитация и подкрепа за по-самостоятелен живот. Резидентните услуги включват центровете от семеен тип „Вяра“, „Надежда“ и „Св. Йоан Рилски“, всеки с капацитет 14 души, както и защитените жилища „Искра“, „Струма“, „Слънчев дом“ и още едно защитено жилище, разкрито през 2023 г., всяко с по 8 ползватели. Към тях се добавя и Домът за пълнолетни лица с деменция „Св. Мина“, където 50 души получават ежедневна грижа и подкрепа според индивидуалните си потребности.

Общо над 230 души в дневните и резидентните услуги получават професионална и индивидуализирана подкрепа.

