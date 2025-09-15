По предложение на ректора проф. Марин: ЮЗУ отваря спортната си база за безплатно ползване от граждани

Цялата общественост ще може да ползват безплатно спортната база на ЮЗУ „Неофит Рилски“, обяви на Академичен съвет ректорът на благоевградския университет проф. д-р Николай Марин.

Както е известно, Югозападният университет разполага с едни от най-модерните спортно-техническо съоръжения с обща площ от 10 830 кв.м. Наред с многофункционалната спортна зала, откритите площадки за футбол, баскетбол, волейбол, фитнес, лекоатлетическа писта… безспорна гордост и достижение са трите закрити тенис корта, които са със средно бърза настилка и на тях се провеждат не само държавни първенства, но и мачове от международната верига UTR Pro Tennis Tour.

Момент от заседанието на АС, на което ректорът съобщи, че спортната база на ЮЗУ ще бъде отворена безплатно за хората



Факт е и че през годините университетът е бил и е обект на „атаки“ от треньори и представители на многобройни клубове, искащи да ползват базата. Така например по времето на предишния ректор проф. Борислав Юруков треньор по бокс се опита да организира нещо като протест пред ректората с настояване да му бъде предоставена за занимания спортната зала в 8 УК /бившия Механотехникум/, но това, разбира се, не се случи.

На проведен неотдавна турнир по тенис пък имаше въпроси дали и кога любители ще могат да играя на закритите кортове.

„Във връзка с 50-г. юбилей на Югозападния университет спортно-техническата база да бъде достъпна за обществеността в града, областта, както и от други области, в един от почивните дни – може би събота“, предложи в края на проведеното последно заседание на АС ректорът и уточни, че достъпът ще е безплатен и ще се осъществява след предварителна заявка. Във връзка с „отварянето на вратите“ ангажираните и полагащите извънреден труд служители и преподаватели на ЮЗУ ще получат компенсации.

„Това е комуникационен проблем, който стои пред университета, защото всеки гледа хубавата база и казва: „Тя стои заключена“. И не, не стои заключена, тя се ползва още когато въведохме дисциплината „Спорт“. Друг е въпросът, че всеки, който има клуб, идва и иска да му дадем, ако може, един час да провежда занимания за наша сметка“, каза ректорът.

Част от модерните съоръжения на университета



На фона на интересуващите се, които са запознати с действителната ситуация, и незнаещите, пишещи критични коментари в социалните мрежи, ректорът обясни, че университетът няма право да отдава под наем спортни зали, защото те са изградени по европейски проекти. Или казано по друг начин – ЮЗУ не може да извършва търговска дейност.

„Искам на всички да стане ясно и обществеността да разбере, че това не е прищявка на ректора, на предишния ректор или на който и да е декан. Това е, защото в по-голямата си част тази материална база е изградена с европейски средства и съгласно изискванията на програмите за определен период от време, който още не е изтекъл, не може да ги отдаваме под наем или под някаква форма да отчитаме печалба“, пределно ясен бе проф. Марин.

Ректорът посочи, че в община Благоевград има регистрирани около 400 клуба и всеки искал да разполага с материална база, която обаче не е негова.

„Като част от предстоящата годишнина сме готови да посрещнем състезания и прояви, но не и за сметка на амортизация и на учебния процес“, уточни ректорът.

Наред с „отварянето“ на висшето училището към хората, обявеният безплатен достъп до модерните съоръжения на ЮЗУ би могъл да има и редица други положителни ефекти, като например желаещи да спортуват да престанат да се прехвърлят през тръбата с газ и оградата на Националната хуманитарна гимназия, да режат мрежите на новоизградените площадки на Благоевградската професионална гимназия…

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА





