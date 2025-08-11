По разпореждане на съда! След два отказа РИОСВ – Благоевград ще гледа за 3-ти път искане на община Разлог да й преведат 85 000 лв. за депото за отпадъци

Административен съд – Благоевград отмени решение на директора на РИОСВ, с което е отказано предоставянето на 85 176 лв. с ДДС на община Разлог. Сумата, представляваща събраните финансови средства, отчисления на общината, по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ в банковата сметка за чужди средства на РИОСВ – Благоевград, била изискана със заявление от 6 февруари 2024 г. на кмета на община Разлог. Средствата били необходими за закупуване на нов двигател за компактор за регионалното депо за неопасни отпадъци в Разлог.

Решението било взето от общото събрание на „Регионално сдружение за управление на отпадъците на регион Разлог“, проведено на 26 януари 2024 г. Директорът на общинско предприятие „Регионално депо Разлог“ изпратил доклад до кмета с офертата на „Евро Сълюшънс“ ЕООД от 85 000 лв. за доставка на двигателя на компактора, който е част от техниката за наземно депониране – компактор за прибутване, разстилане, подравняване и уплътняване на отпадъците.

Директорът на РИОСВ – Благоевград обаче отказал да предостави поисканата сума с решение от 20.02.2024 г. Последвала жалба в Административен съд – Благоевград и делото е разгледано от съдия Ваня Вълкадинова, която потвърдила отказа. След това ВАС го отменил и върнал преписката в РИОСВ – Благоевград за ново произнасяне по подаденото заявление от кмета на Разлог в едномесечен срок при съобразяване с мотивите на съдебното решение. Магистратите във ВАС са приели, че в решението на директора на РИОСВ липсват мотиви.

След връщането на преписката последвал повторен отказ на директора на екоинспекцията. Мотивът бил, че при направена проверка на наличните средства по банковата сметка за чужди средства на РИОСВ – Благоевград е установено, че община Разлог не разполага със събрани финансови средства от отчисленията по чл. 64 от ЗУО, поради което не може да бъде удовлетворено искането по подаденото заявление.

Решението за втория отказ от 28 март 2025 отново е оспорено и делото е разгледано от административния съдия Саша Алексова. При преценката си съдията счита, че от решението на РИОСВ не е ясно и не може да се установи нито на какво основание, нито въз основа на какви фактически констатации е прието, че община Разлог не разполага със събрани финансови средства от отчисленията по чл. 64 от ЗУО. В решението липсва фактическа обосновка, то е немотивирано, което е абсолютно основание за отмяна. Освен това е и в противоречие и при неправилно приложение на закона. С тези мотиви съдия Алексова отменя решението за повторен отказ на директора на РИОСВ като незаконосъобразно и връща преписката за ново разглеждане. Екоинспекцията е осъдена да изплати на община Разлог, представлявана от кмета Красимир Герчев, сумата от 5910 лв., за направените съдебни разноски. Решението подлежи на обжалване пред ВАС.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА






