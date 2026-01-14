ПО СИГНАЛ НА „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН“: Комин с черен дим от цех за дограма на „Универсал строй консулт“ вдигна на крак РИОСВ – Благоевград

Неправилно съхранявани дървени изрезки, смесването им с ПДЧ плоскости и кофражни платна, и вентилатор в горивната камера установени като причина за периодичното замърсяване на атмосферния въздух

Благоевградската „Универсал строй консулт“ ООД на съдружниците Чавдар Узунов, Георги Ганджов и Петър Парашкански да изготви и представи в РИОСВ – Благоевград програма, включваща мерки, свързани с преустановяване замърсяването на атмосферния въздух – това предписание получи миналия месец дружеството с предмет на дейност производство на интериорни врати, дървена и алуминиева дограма след постъпил сигнал на „зеления телефон“ в екоинспекцията за замърсяване на атмосферния въздух в сутрешните часове.

Проверка установява, че за отопление на производствените помещения е инсталиран и се експлоатира котел с топлинна мощност под 500 кВт, който не подлежи на контрол чрез измервания. В котела дружеството изгаря дървесни изрезки от собствена дейност и брикети от пресовани трици. И в момента на проверката обаче при работа на котела периодично било наблюдавано изпускане на тъмни газове от комина. При разпалване в сутрешните часове се включвал вентилатор към горивната камера на котела, с което се увеличавало изпускането на тъмни газове от комина. Според работещите в цеха в котела се изгарят дървесни брикети и дървени изрезки, установено било обаче, че сред тях има и отпадъци от ПДЧ плоскости и от кофражни платна за строителството. Освен това горивото се подавало ръчно към горивната камера на котела, поради което горивният процес не е добре регулиран. Неправилно се съхранявали и дървесните изрезки – повечето били на открито, а съвсем малка част – в котелното помещение.

Крайният резултат от всичко това е периодично замърсяване на атмосферния въздух, който и без това през зимата периодично вкарва Благоевград в групата на селищата с най-мръсен атмосферен въздух.

Междувременно стана ясно, че едва след направената проверка „Универсал строй консулт“ ООД е подало заявление в РИОСВ за регистрация и издаване на регистрационен документ за извършване дейности по третиране на отпадъци съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците. Това предполага задължителна смяна на котела и монтиране на пречиствателни филтри на комина, както и периодично измерване на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани в атмосферния въздух, при липсата на които фирмата подлежи на финансови санкции.

ВАНЯ СИМЕОНОВА