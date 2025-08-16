По 2000 лв. на две двойки с репродуктивни проблеми за инвитро процедури отпуска община Сандански

От 121 молби за помощи одобриха 21 социално слаби иболни, дават им между 300 и 450 лв.

Две двойки от Сандански с репродуктивни проблеми ще бъдат подпомогнати със сумата от по 2000 лева за инвитро процедури. Средствата се отпускат с решение на Общинския съвет.

Справка в общината показва, че за 10 години са изплакали 8 бебета чрез инвитро процедури. Програмата за отпускане на средства от общинския бюджет стартира от 2015 г., по време на кметския мандат на Андон Тотев. Тогава бяха отпуснати средства на две двойки с репродуктивни проблеми, но до инвитро бебе не се стигна, тъй като процедурите бяха неуспешни.

Председателят на ОбС Георги Батев поясни, че програмата е отворена и двойките, които имат проблеми и желаят да кандидатстват за подпомагане, могат да подават документите си в деловодството на Общинския съвет. Заложените средства в бюджета на община Сандански са в размер на 30 000 лв. за тази година.

Рекорден брой молби на граждани със здравословни проблеми и социално слаби за отпускане на финансова помощ са депозирани в деловодството на Общинския съвет в Сандански – 121 в рамките на месец и половина. На последното заседание едва 21 от тях получиха право да бъдат подпомогнати от общинския бюджет с 300 до 450 лв., останалите отпаднаха поради това, че не отговарят на условията, заложени в наредбата.

ЛИДИЯ МАНЕВА






