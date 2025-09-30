По 3000 лв. месечно плюс разходите за транспорт до Симитли поема община Благоевград на плувците в двата градски клуба за времето на ремонт на закрития басейн

Съветничката В. Павлова с питане защо 3-те млн. лв. за енергийното му обновяване не са насочени за възстановяване на аквапарка и настоява за анализ дали и след реконструкцията съоръжението ще работи на загуба

По 3000 лв. месечно ще плаща община Благоевград на концесионера на басейна в гр. Симитли „ДИ ПООЛ“ ЕООД за тренировките на децата в двата благоевградски клуба по плуване. Договорената такса е 0,40 лв. за посещение на дете от „Плувен клуб Пирин“ и Спортен клуб „ГД Спорт“, но не по-малко от 3000 лв. на месец. Това съобщиха за вестник „Струма“ от кметството в отговор на питане дали родителите на хлапетата, които тренират плуване в Благоевград, ще бъдат натоварени с допълнителни такси, докато трае предстоящият ремонт на закрития плувен басейн в жк „Еленово“.

Общината ще поеме и транспорта на децата от Благоевград до плувната база в Симитли и обратно. Това стана ясно от отговор, даден от кмета Методи Байкушев на питане на съветничката Василиса Павлова дали са осигурени условия за нормален тренировъчен процес извън Благоевград на децата в двата клуба. Съветничката изрази опасения относно ежегодната общинска субсидия от общинския бюджет за клубовете, които няма да могат да изпълнят основното условие за финансиране според действащия от 2013 г. Правилник за финансово подпомагане, а именно тренировките да са на територията на общината.

С ново питане, внесено в средата на септември относно предстоящия ремонт на общинската плувна база, Василиса Павлова търси отговор доколко е икономически обосновано общината да разходва 3 млн. лв. от Националния план за възстановяване и устойчивост за ремонт на закрития плувен басейн, вместо средствата да се насочат за възстановяване на затворения от 10-ина години аквапарк. Съветничката очаква отговор как е изчислена стойността на предстоящото енергийно обновяване на покрития басейн, след като проектът не разполага с одобрени количествено-стойностни сметки предвид факта, че инженерингът е част от договора с избраната фирма изпълнител. Тя настоява още за анализ на приходите и разходите при експлоатацията на закрития басейн за 1 г. и очакваните резултати след ремонта – дали съоръжението ще продължи да работи на загуба, или се очаква инвестициите да се възвърнат.

Методи Байкушев Драган Стойков

Отговор на допълнителнителните въпроси на Василиса Павлова кметът се очаква да даде до следващата сесия на местния парламент.

Междувременно закритият басейн в Благоевград продължава да функционира и в него се провеждат тренировките на децата от двата плувни клуба. От разговори вчера на ръководителите им с управителя на общинското звено „Спортни имоти“ Драган Стойков е станало ясно, че съоръжението ще работи поне до средата на октомври. На въпрос на „Струма“ дали тренировките в минерална вода няма да натоварят допълнително физиката на децата треньори от плувните клубове дадоха пример с клубовете в Сандански и Варна, които тренират при аналогични условия целогодишно на открито в минерални басейни и резултатите им на републикански състезания са отлични.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА





