ПП-ДБ внася вот на недоверие в петък

От „Продължаваме Промяната – Демократична България” внасят вот на недоверие към правителството в петък, обяви председателят на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев.

По-рано от ПП-ДБ обявиха, че ще внесат вот на недоверие, ако правителството не подаде оставка тази седмица.

„Демонстрацията в София беше мирна. По време на голямото шествие, което се организира, нямаше нито един инцидент. В грозните сцени, които видяхме, участваха провокатори и агитки, докато МВР стоеше безучастно. Опитите да се окървави този протест останаха ограничени само пред централата на „ДПС- Ново начало“. Центърът на София остана без ток, точно по трасето, където трябваше да мине шествието. То обаче беше променено”, заяви Василев, цитиран от Нова.

„Видяхме, че правителството този път може би чу протеста и оттегля бюджета. Това можеше да бъде избегнато, ако се беше случило миналата седмица. Вече е късно. Чухме хората на протеста. Те искат оставката на кабинета. Ние ги подкрепяме напълно”, допълни председателят на „Продължаваме Промяната“.