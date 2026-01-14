ПП-ДБ получи и върна неизпълнен втория мандат

Президентът Румен Радев връчи втория проучвателен мандат на втората по численост парламентарна група в 51-ото НС – тази на ПП-ДБ. Прие го съпредседателят на ПГ Надежда Йорданова и веднага след това го върна неизпълнен, следвайки заявките на коалицията от последните дни.

Освен него в делегацията на ПГ бяха председателят на ПП Асен Василев и народният представител Йордан Иванов.

„На мен ми е възложено формално да изпълня процедурата като приема мандата и го върна неизпълнен. Решението ни е мотивирано от това, че в 51-ото НС няма възможност да бъде формирано реформаторско мнозинство, което да разгради модела на завладяната държава. Стотиците хиляди хора по улиците казаха, че искат честни избори веднага“, обяви Йорданова.

В понеделник същото сториха от от ГЕРБ-СДС, малко след като получиха първия мандат от държавния глава. Папката остана в ръцете на премиера в оставка Росен Желязков броени минути и той я върна празна.

Дотук се стигна, след като правителството с премиер Росен Желязков подаде оставка под натиска на многохилядни протести, започнали заради недоволството от бюджетните параметри на първата план-сметка в евро. След това демонстрациите прераснаха в антиправителствени и обхванаха десетки градове в България и чужбина.

Нито една парламентарна партия на консултациите не заяви, че има желание да състави нова конфигурация на правителство в това Народно събрание. Според процедурата президентът провежда консултации с парламентарните групи, след което ще връчи три последователни мандата за съставяне на нов кабинет.

Първият отиде при най-голямата парламентарна група – ГЕРБ-СДС. Тъй като тя не пожела да опита да излъчи правителство, вторият мандат бе предоставен на ПП–ДБ. Третата папка ще отиде във формация по избор на президента – до една седмица след връчването на втория. Ако и трите опита се окажат неуспешни, президентът, след консултации с парламентарните групи и по предложение на кандидата за служебен министър-председател, назначава служебен кабинет и насрочва нови избори в срок до два месеца.