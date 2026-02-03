ПП-ДБ: Предното служебно правителство не трябва да се повтаря

Президентът Илияна Йотова започна консултациите с парламентарно представените партии за избор на служебен министър-председател.

В 13.30 ч. на „Дондуков“ 2 Йотова посрещнa представителите на парламентарната група на ПП-ДБ. За срещата с президента дойдоха съпредседателите на парламентарната група на ПП-ДБ Николай Денков и Надежда Йорданова, зам.-председателят на групата Божидар Божанов, депутатите Асен Василев, Ивайло Мирчев, Атанас Атанасов и Йордан Иванов.

„Благодаря ви, че се отзовахте на поканата за консултации. Убедена съм, че и вие, както и аз, съзнавате важността на тези дни и седмици за ситуацията в България, за нейното развитие и за това максимално да обединим усилията си за сигурност и стабилност във всяко едно отношение. Трябва да отговорим на очакванията на българските граждани. Те поискаха честни и прозрачни избори, поискаха добра организация на изборите, за да върнем доверието в българските институции и в изборния процес“, заяви държавният глава.

Тя спомена и „минималните поправки в Изборния кодекс, които са приети от Правна комисия в парламента“.

По думите ѝ една от най-важните теми в разговорите ще бъде какво трябва да се направи, за да се гарантират очакванията на българите по отношение на днидет до изборите и самия ден на вота.

Йотова подчерта важността да има и известна приемственост между правителството в оставка и служебния кабинет.

„Най-малко от гледна точка на това, че тези, които ще поемат този тежък кръст, трябва да знаят какво наследство получават, как да продължат и откъде да тръгнат. Тази дейност и тази отговорност ще продължат до съставянето на редовно правителство“, заяви тя.

„Основната задача на бъдещото служебно правителство трябва да бъде гарантирането на честни избори и недопускането на повторение на практиките от предходния служебен кабинет“. Това заяви народният представител от „Продължаваме промяната – Демократична България“ и съпредседател на „Да, България“ Ивайло Мирчев.

По думите му има „доста аргументи“ в подкрепа на необходимостта от силен и независим служебен кабинет, който да създаде условия за честен вот.

Мирчев посочи, че при предишния служебен кабинет не са били проведени честни избори – обстоятелство, което, по думите му, е било констатирано и от Конституционния съд. Мирчев допълни, че този кабинет е обслужвал „корупционния модел Пеевски–Борисов“.

„Не трябва да се повтаря предното служебно правителство“.

„На първо място трябва да има вътрешен министър, който да осигури честни избори. На второ място да има правосъден министър, който да предложи нов изпълняващ длъжността главен прокурор. На трето място трябва да бъде направено така, че отпуснатите пари на общините да не служат за купуване на гласове“, каза още пред държавния глава Ивайло Мирчев.

„Една от тежките задачи, която има огромен ефект, е изпълняването на критериите за оставащите средства от Плана за възстановяване. Има още 40 закона за гласуване до края на юни“, допълни Асен Василев.

По-рано днес в президентската институция бяха представители на ГЕРБ-СДС. Те предложиха на президента да изберат нов председател на Народното събрание, за да има още един кандидат за служебен премиер.

„Намирате се в трудна ситуация, нямахте много свобода за изразяване на всичко, което искате да видите – заради промените в Конституцията. Нашата ПГ няма да ви дава съвети какво да правите и какво да избирате. Безпристрастността на Вашия избор е много важна за всички. Ще се въздържим от оценки за възможния служебен премиер. Хипотетично има още една опция пред Вас -дали сред депутатите има възможен кандидат за служебен премиер. Бихме могли да подкрепим нов избор на председател на НС, който конституционно да изпълни ролята на министър-председател, за да се разшири списъка с потенциални лица от „домовата книга“, заяви Деница Сачева.

Йотова отговори, че изборът на нов председател на НС е в ръцете на народните представители, благодари за предложението и увери, че ще сподели тази идея с останалите парламентарни групи.

Пред президента има пет избора – подуправителят на Българската народна банка Андрей Гюров, заместник-омбудсманът Мария Филипова, председателят на Сметната плата Димитър Главчев и двете му заместнички – Маргарита Николова и Силвия Къдрева.

След консултациите с партиите ще стане ясно решението на държавния глава за това кой от тях ще получи възможност за съставяне на служебен кабинет.

Консултациите се провеждат след като последният проучвателен мандат за съставяне на редовно правителство беше върнат неизпълнен, което задейства конституционната процедура за назначаване на служебен кабинет. Съгласно промените в Конституцията, президентът вече разполага с ограничен кръг от длъжностни лица, измежду които може да избере служебен министър-председател. Това са подуправител на БНБ, заместник-омбудсман, председател или заместник-председатели на Сметната палата.

След избора на служебен премиер, той ще предложи състав на служебно правителство, което ще трябва да организира предсрочните парламентарни избори и да управлява страната до избирането на редовен кабинет.

