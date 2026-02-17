Правителството в оставка с премиер Росен Желязков върна парк „Македония“ на Благоевград

С решение на правителството община Благоевград днес отново получи парк „Македония“. Имотът, частна държавна собственост, е с площ 60 036 кв.м заедно с построените в него сгради. Той ще бъде използван за изграждане на градски парк с прилежаща инфраструктура, в т.ч. зелени площи с паркова мебел, алеи, беседки, детски площадки, места за културни събития и зони с изградени съоръжения за спорт на открито и на закрито. Съгласно Плана за интегрирано развитие на община Благоевград за периода 2021-2027 г. основен приоритет в дейността на общината е обновяване на съществуващата и изграждането на нова инфраструктура за развитие на професионален и любителски спорт, осигуряване на достъпна среда за хора в неравностойно положение, обновяване и модернизиране на инфраструктурата за осъществяване на младежки дейности и творческо развитие. При нереализиране на градския парк и инфраструктурата към него до 5 години от придобиването на имота, община Благоевград ще трябва да го прехвърли на държавата. Това вече се случи веднъж, след като общината не изпълни проекта за изграждане на експо център и музей. Имотът с разположените в него 5 сгради обаче бе оставен за безвъзмездно ползване на общината със заповед на областния управител на Благоевград Георги Динев на 8 април 2025 г. Съгласно разпореждането, правото на управление върху държавния имот се предоставя за срок от три години от датата на подписване на договора за безвъзмездно предоставяне на управлението на имота. Заповедта на областния управител бе в отговор на внесеното преди 10 дни заявление от кмета Методи Байкушев паркът да бъде върнат за безвъзмездно управление на общината, за да остане достъпно за жителите и да продължи да изпълнява обществените си функции. Тя е резултат от конструктивен диалог между кметския екип, Областна администрация – Благоевград и Министерството на регионалното развитие и благоустройството за решаването на казуса „Парк „Македония“, чиято собственост бе прехвърлена преди 9 години на община Благоевград с условието в 5-годишен срок да бъдат изпълнени необходимите действия за предназначението, за което бе поискан.

Припомняме, че на 27 март 2025 г. кметът Методи Байкушев и областният управител Георги Динев подписаха договор, с който община Благоевград върна собствеността на парк „Македония“ на държавата заради неизпълнени ангажименти на общината по договора от 2016 г. Веднага след това кметът Методи Байкушев подаде заявление паркът да бъде предоставен за безвъзмездно ползване и заяви намерението си отново да поиска собствеността върху него, за да остане на благоевградчани като място за отдих, спорт и културни събития.

Днес в последните дни на своето съществуване правителството в оставка с премиер Росен Желязков, избиран няколко пъти за депутат от Пиринско като водач на листата на ГЕРБ, направи жест и отново предостави парк „Македония“ на гражданите на община Благоевград.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА