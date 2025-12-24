Топ теми

Правителството на Северна Македония отказа доставки на мазут от България

Свят
Правителството на Северна Македония отказа спешни доставки на мазут от България, предложени заради извънредното положение в югозападната ни съседка, предаде БГНЕС.

„Ако Република България има нужда от такава или подобна помощ, Република Северна Македония е изцяло на разположение“, е заявил северномакедонският министър на външните работи Тимчо Муцунски, цитиран от ТВ24.

От северномакедонското правителство уточниха, че страната не очаква помощ отвън, а използва всички налични ресурси, за да поддържа стабилна ситуация в енергетиката.

По разпореждане на премиера Росен Желязков предложението бе отправено в рамките на телефонен разговор между министъра на външните работи Георг Георгиев и колегата му Муцунски. 

По време на разговора бе подчертано, че предоставянето на помощта е израз на добросъседство и солидарност и е насочено към гарантиране на енергийната сигурност и стабилност в региона.

Въпреки че Северна Македония ще използва държавните си резерви от мазут за производство на електроенергия, правителството счита, че в момента страната не се намира в ситуация, в която е необходима такава помощ.

Някои експерти се съмняват в целесъобразността да се прибягва до държавните резерви. Други пък изразяват загриженост за изключително тежкото финансово състояние на сектора.

