Правителството одобри средства за ремонт на помпената станция на яз. „Пясъчник“ и методика за новата услуга „Доставяне на вода за напояване“ от общ икономически интерес

Правителството увеличи капитала на „Напоителни системи“ ЕАД с малко над 26 млн. лв. Реализирането на проекта ще задоволи нуждата на земеделски стопани за вода за напояване на територията на областите Пловдив и Пазарджик. Средствата ще бъдат използвани за изготвяне на инвестиционен проект за реконструкция на помпената станция на язовир „Пясъчник“. Реализирането на проекта ще подобри техническата инфраструктура и ще повиши ефективното управление на водните ресурси в района.

Министерският съвет прие Методика за услугата „Доставяне на вода за напояване“ от общ икономически интерес. Тя предвижда въвеждането на единна и достъпна цена на водата, определяна според начина на доставка и прилагана за всички ползватели, без значение от вида на културите и региона. Методиката създава прозрачен механизъм за компенсиране на разходите и гарантира устойчиво, балансирано и справедливо водоползване.