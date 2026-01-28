Правителството отпусна 2 милиона евро на Върховния административен съд

Министерският съвет в оставка одобри допълнително финансиране за съдебната власт в размер на 2 098 877 евро. Средствата са предназначени за обезпечаване дейността на Върховния административен съд (ВАС) през 2026 година, съобщиха от правителствената пресслужба.

Целта на финансовата инжекция е да осигури нормалното функциониране на съда и да предотврати забавяне на делата до 1 януари 2026 година. Необходимостта от тези средства произтича от спорните промени в Закона за държавната собственост, обнародвани в „Държавен вестник“, брой 74 от 2025 година.

Бюджетни противоречия

Въпреки отпуснатите милиони за ВАС, общата финансова картина в правосъдието остава напрегната. В края на миналата година министърът на правосъдието Георги Георгиев обяви 11% увеличение на разходите за персонал, но призна, че общите искания на системата са били сериозно редуцирани.

„Това увеличение е максималното допустимо за момента. Редуцирахме заявките за близо 1 милиард евро със 180 милиона евро“, заяви министър Георгиев, цитиран от БТА.

Скритият контекст

Финансирането идва в момент на институционална нестабилност и отложено влизане на България в еврозоната. Критици отбелязват, че докато кабинетът „раздава“ целеви средства, Пленумът на Висшия съдебен съвет вече изрази недоволство от сериозното „орязване“ на макрорамката за съдебната власт от страна на Министерството на финансите.

Допълнителното натоварване на ВАС е пряк резултат от новите правила за разпореждане с държавни имоти, които предвиждат масова приватизация чрез електронни търгове – процес, който неизбежно ще генерира вълна от нови съдебни обжалвания.