Правителството оттегли Бюджет 2026 и покани социалните партньори на разговори

Нека опозицията да прояви разум, ще седнем на масата на разговорите, ще опитаме да възстановим диалога със синдикати и работодатели, за да постигнем макроикономически параметри на бюджета, удовлетворяващи бизнеса и обществото. Правителството ще поиска кредит на доверие от социалните партньори, за да направим бюджетната процедура прозрачна и удовлетворителна на всички. Това съобщи на брифинг премиерът Росен Желязков.

„Има натрупано социално напрежение. Считаме снощния протест за израз на спонтанна реакция в обществото по отношение на определени процеси, включително и бюджетната процедура. Ще поставим интересите на гражданите над политическите разбирания за това как се налага политическа воля. Напрежението се натрупа от нарушения социален диалог. Поздравявам полицията, че не допусна ескалация на напрежението на снощния протест. Търсенето на политическа конфронтация в момента е голямо по оста „за“ и „против“ европейския избор на България“, допълни той, цитиран от Нова.

Няма да допуснем да влезем в политическа спирала на несигурност и нестабилност в навечерието на влизането на България в еврозоната. Процесът ще бъде прозрачен, ясен, неотменим и с увереност, че страната се управлява умело“, каза още той.

Малко по-рано новината анонсира лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Той е разпоредил проекта на държавен бюджет за 2026 г. да бъде изтеглен.

„Казах, че бюджетът за 2026 г. не ми харесва. Затова призовах премиера той да бъде изтеглен. Събрах сутринта подкрепящите партии в Съвета за съвместно управление и премиера, за да го обсъдим. Докато не се възстанови диалога със Тристранката и всички не се разберат как ще се управлява в следващите години, ще се работи със стария бюджет. Аз съм работил десетилетия наред в диалог с НСТС. Сегашният бюджет е с 3% дефицит, така че няма никакъв проблем. Дори един човек да протестира, се опитвам да чуя какво казва. В някои от исканията за промени в бюджета има логика и разум“, коментира Борисов.

Припомняме, че вчера ресорната парламентарна комисия прие на второ четене план-сметките на Здравната каса и Държавното обществено осигуряване. Очакваше се днес да бъде обсъден и проектът на държавен бюджет за 2026 г. – първият в новата евровалута.

На 20 ноември бюджетите бяха приети на първо четене. Срокът за предложения за поправки беше съкратен от 7 на 4 дни. Параметрите в бюджета на НОИ бяха повод работодателите два пъти да откажат да присъстват на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество.

А на 21 ноември депутатите приеха на първо четене бюджета за 2026 г. след 5 часа в пленарната зала.

В него се придвижва приходите да са 51,4 млрд. евро, а разходите – 55,09 млрд. евро. Очаква се дефицитът да е 3%, а минималната работна заплата става 620 евро. С 2% се увеличава вноската за пенсии, а данъкът върху дивидента се качва от 5 на 10%. „За” гласуваха 131 депутати – от партиите в правителството, „ДПС-Ново начало“ и четирима независими. Против бяха 87 – от ПП-ДБ, „Възраждане”, АПС и МЕЧ. Депутатите от „Величие” не бяха в залата.

Депутатите имаха срок до понеделник вечерта, за да внесат предложения за промени преди окончателното гледане на сметката за държавната хазна.

А параметрите в бюджета предизвикаха масово недоволство, което изкара хиляди души в центъра на София в сряда вечер.