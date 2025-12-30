Правителството прехвърли имот на община Петрич за нова улица, има едно условие

Правителството обявява имот – публична държавна собственост за имот – частна държавна собственост и го прехвърля в собственост на община Петрич за изграждане на улица. Той представлява терен с площ 115 кв. м в гр. Петрич. При нереализиране на предвиденото мероприятие до 5 години от придобиването на имота, общината ще трябва да го прехвърли обратно на държавата. Областният управител на Благоевград ще трябва да разработи механизъм за контрол, чрез който да осъществява периодични проверки за изпълнение на условията, при които се прехвърля теренът. Поради отпаднала необходимост управлението на имота се отнема от Национална компания „Железопътна инфраструктура“.