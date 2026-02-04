Правосъдното министерство с реформа срещу педофилите: По-тежки наказания за престъпления срещу деца на възраст до 10 години

Правосъдният министър в оставка Георги Георгиев представи законопроект за промени в Наказателния кодекс, насочен към противодействие на педофилията и различните видове сексуално посегателство срещу деца и младежи. Реформата е резултат от месеци анализ и подготовка и вече е публикувана за обществено обсъждане, като се очаква да бъде внесена за разглеждане в Министерския съвет.

„През последните две години и половина получихме близо 700 сигнала за сексуални посегателства срещу деца, от които 434 са регистрирани като престъпления. 64% от пострадалите са на възраст до 14 години, което представлява около 290 деца“, посочи Георгиев, цитиран от Нова. Според него около 80% от случаите включват най-тежките форми на престъпления.

Реформата обхваща три основни направления.

Първото е свързано с давността за преследване на престъпленията. В момента срокът започва да тече от извършване на престъпление, което често ограничава възможността за наказателно преследване. Законопроектът предвижда началният момент на давността да се измести от навършването на пълнолетие, като в тези случаи той ще започва да тече до 38-та година на пострадалото лице, увеличавайки драстично времето за съдебни действия срещу извършителите. Ако срещу едно дете е извършено посегателство на 4 години и тя е била 20 години (тоест до 24-годишна възраст), сега се измества драстично.

Второто направление включва по-тежки наказания за престъпления срещу деца на възраст до 10 години. Министър Георгиев посочи, че законопроектът предвижда затвор до 15 години за подобни деяния. „Колкото по-малко е детето, толкова по-голяма е обществената опасност и толкова по-строго е наказанието“, уточни той, като се позова на практика от други европейски държави.

Третото направление се отнася до квалифицирани състави на престъпленията и подсилване на правомощията на съдиите. Предвижда се по-тежките случаи да се разглеждат първоначално в окръжните съдилища от тричленен състав, вместо в районните, където решенията се вземат от един съдия с двама съдебни заседатели, които често са без юридическо образование. Целта е да се гарантира по-строго и справедливо наказание при особено тежки случаи.

Георгиев подчерта, че близките на жертвите трябва своевременно да сигнализират за престъпленията, за да могат те да бъдат разкрити. Той увери, че усилията на министерството ще продължат с аналитична работа, обучения на магистрати, прокурори и разследващи полицаи, за да се повиши квалификацията им и да се осигури адекватен отпор срещу педофилските престъпления.

„Високите наказания и новата правна рамка ще бъдат ефективен инструмент за защита на най-малките и най-уязвимите, на които държавата дължи защита от институциите“, заяви министър Георгиев.