ПРАВО НА ОТГОВОР: Директорът на благоевградската болница д-р Д. Димитров опроверга пътния експерт Д. Русинова за състоянието на ранената жена в тежката катастрофа край Разлог (ОБНОВЕНО)

„Животът на пострадалата жена в тежката катастрофа край Разлог на 12 декември бе спасен от екипа хирурзи в МБАЛ – Благоевград. Жената била приета в изключително тежко състояние. Шест часа колегите в отделението по хирургия се бориха да я спасят и стабилизират. Твърденията на пътния експерт Диана Русинова, че пострадалата е била транспортирана към София заради влошено състояние и вътрешни кръвоизливи след операцията, са абсолютна лъжа”, възмутен опроверга съобщението пред вестник „Струма“ директорът на МБАЛ – Благоевград д-р Д. Димитров. Той допълни, че пациентката е транспортирана в „Пирогов” с медицински хеликоптер в напълно адекватно и стабилно състояние заради тежка фрактура на таза и по преценка на завеждащия отделението по ортопедия д-р Алексиев.

„Тежка фрактура на таза като тази на пострадалата се оперира в определени лечебни заведения, не навсякъде в България“, обясни д-р Алексиев и допълни: „Разговарях с проф. Енчев в клиниката по ортопедия и травматология на „Пирогов”, така се прави в световен мащаб, защото където няма необходимата апаратура и екипност, няма как да се спаси човешки живот. В МБАЛ – Благоевград колегите бяха направили всичко необходимо пациентката да бъде стабилизирана и след като състоянието й позволяваше да бъде транспортирана и всички рискове бяха сведени до минимум, извикахме въздушната линейка. Жената бе оперирана в „Пирогов” от проф. Енчев, с него поддържаме връзка и той ме информира, че в момента тя е в централна реанимация и вече е добре“, каза завеждащият ортопедично отделение в МБАЛ – Благоевград.