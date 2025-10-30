ПРАВО НА ОТГОВОР! Управителят на павилиона за хранене до III ОУ М. Анакиева: Проверки на Агенцията по храните и НАП не констатираха нарушения в стопанисвания от мен обект

„Проверки на Агенцията по храните и Националната агенция по приходите не констираха нарушения в стопанисвания от мен и семейството ми павилион за закуски“, заяви управителят на обекта Милена Анакиева, която поиска думата в „Струма“.

Припомняме, че преди седмица директорът на благоевградското III ОУ Васил Чолаков сигнализира изпълнителния директор на НАП Румен Спецов, че във въпросния павилион, разположен в непосредствена близост до училището, не се издават касови бележки. Показа и клипчета как деца обясняват, че са си купили палачинки и не са получили касов бон. Директорът се възмути и от факта, че ученици стоят на оградата и чакат да им бъде подадена храната през металните ограждания. Заяви и че барчето в сградата на училището редовно е проверявано и контролирано от РЗИ и Агенцията по храните, тъй като има строги изисквания какво може да се продава и какво не на територията на образователната институция.

„За другото „заведение“ не важат подобни правила, тъй като то не е в двора на училището, макар и да е непосредствено до оградата“, коментира В. Чолаков и по този начин бяха направени внушения, че в павилиона се продават „боклуци“.

Част от представените протоколи от проверките на Агенцията по храните и НАП /сн. 2, 3, 4/ сн.3 сн.4 Касови бележки на оградата Двете служителки на павилиона по време на работата си през голямото междучасие

Междувременно публикацията в „Струма“ и писмото до шефа на НАП предизвикаха реакция от съответните институции и са извършени проверки. Резултатите и направените констатации поиска да оповести управителят М. Анакиева, която от 10 години изхранва само ученици, а от 2 г. стопансва обекта до III ОУ. Ето каква заяви тя:

„Принципът на работа на павилиона за закуски е спрямо училищния процес, тъй като работим само с ученици. Храната е винаги топла и е по заявка на родители. Приготвяме тостери, бургери, гофрети… И тъй като сме извън района на училището, имаме право да продаваме и пакетирана храна, но не предлагаме такава“, каза управителката и поясни каква е самата организация.

Така родителите на по-малките ученици идвали предимно сутрин, плащали и заявявали закуската на децата си, която да бъде готова за голямото междучасие и да е топла. По този начин самите ученици не чакали и не се редели на опашка, а родителите имали контрол както върху това, с което се хранели децата им, така и с разходваните от тях пари.

„Това е политика, която самите родители изградиха. Аз се отзовах, защото и за нас е по-добре като организация. Смея да твърдя, че абсолютно всичко се фискализира, което опровергава думите на г-н Чолаков, че не се издават касови бележки. По закон касова бележка се издава, когато получаваш пари, а не когато даваш продукт. Подплатявам думите си и документ от извършена проверка на НАП“, категорична бе М. Анакиева и допълни, че получавали приготвените и надписани кутии с храна както през оградата, така и на гишето. Самата практика за подаване на кутиите през оградата също била съгласувана с родители и по този начин на учениците не им се налагало да заобикалят, още по-малко да пресичат улици и кръстовища. Сподели и че продуктите се зареждат ден за ден и всичко е прясно. Също така отбеляза, че в павилиона работят две служителки, които са на пълен работен ден, със съответните осигуровки и данъчна тежест от страна на работодателя.

„Смятате ли, че ако правех нещо нередно, изобщо щях да ви викна. Не знам на кого и с какво пречим, и толкова ли е трудно просто всеки да работи?“, каза в заключение управителката и предостави протоколите от извършените проверки на НАП и Агенцията по храните.

По време на разговора, състоял се пред павилиона, по време на голямото междучасие репортер на „Струма“ също установи, че се издават касови бележки.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА