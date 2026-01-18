Празникът „Тайнството на Сурва“ събра в Радомир групи от общината и Югозапада

Радомир днес се превърна в сцена на маскарадната магия. Станалият традиционен празник бе под мотото „Тайнството на Сурва“ и на площад „Свобода“ дефилираха над 1000 участници. Сурвакарските групи на ОУ „Хр. Смирненски“, Прибой, Стефаново, Копаница, Извор, Долна Диканя Долни Раковец, квартал Върба,Първи борчески квартал и Ромската група на Радомир със звън на чанове и страховити маски гониха злото и благославяха за мир и благоденствие.

Освен групи от общината на празника гостуваха групи от Земен, Косача и Крупник. Радомирци и гостите на празника бяха впечатлени от изпълнението и красивите костюми на бабугерите от Крупник.

На щанд „Вкусът на Сурва“ за първи път бе приготвено и раздадено вариро. На площада щандове предлагаха сувенири. В края на празника лумна и сурвакарския огън.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА