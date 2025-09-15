Празничен първи учебен ден в община Разлог, кмет и депутат изпратиха първокласничка

С тържествени церемонии всички училища на територията на община Разлог посрещнаха първия учебен ден. 150 първокласници прекрачиха за първи път прага на родните училища, където ги въведоха първите им учители в светли и красиви стаи, с персонални подаръци от кмета на община Разлог Красимир Герчев.

Училищната мрежа в община Разлог се запазва и продължава да отстоява високо качество на образователните и възпитателни процеси в училище. Критерий за това са високите постижения на ученици и учители на регионални, национални и международни състезания.

Първият звънец би тържествено във всички училища с кратки церемонии, с китка здравец, питка и радостно оживление на първолачета и техните родители, баби и дядовци, ученици, учители.

Кметът на община Разлог Красимир Герчев и неговото семейство изпрати първа внучка Ирина в първи клас в ОУ „Никола Парапунов“ – училището, в което е учил и самият кмет, училището , в което е учил и бащата на малката първокласничка – депутатът Иван Герчев.

Депутатът в 51-0 Народно събрание на Р България Иван Герчев и неговата съпруга д-р Константина Герчева не скриха вълнението си от първия учебен ден на тяхната дъщеря, поднесоха цветя на учителите, като депутатът не забрави да прегърне и своята първа учителка Жанета Барова.

„Особено трогателен за нас, родителите на малките първокласници, е този ден. – сподели Иван Герчев. – Особено трогателен е за мен, за моята първа дъщеря, защото и аз тук съм учил, тук преподава моята първа учителка, тук е моето родно училище. Пожелавам на добър час на всички училища!“

На церемонията в училището присъстваха още зам.-кметовете Гергана Костова, Славчо Фарфаров и Христо Зайков, много родители, баби и дядовци, с цветя бяха посрещнати от младите си колеги и пенсионираните учители, на които сърцето не трае – за празника, за първия учебен ден.

„Днес във всички училища на община Разлог бие празничен звънец, започна новата учебна година. – каза в приветственото си слово кметът на община Разлог Красимир Герчев. – За България, и за община Разлог 15 септември е празник. Празник на ученици, учители, родители, на всички, които вярваме в българското училище.“

Кметът на община Разлог подчерта огромната роля на българските учители в учебно-възпитателните процеси, ролята на родителите – партньори в процесите на образованието и възпитанието на децата, а така също – последователната политика на Общинска администрация в община Разлог да има модерни и светли училища със съвременно оборудвани и интерактивни кабинети, с кабинети за деца със специални образователни потребности, с добри материално-технически и спортни бази.

„Високото качество на образование в община Разлог зависи от всички нас. Нека новата учебна година е начало на нови мечти, на нови върхове. Пожелавам на нашите учители и ученици да постигат, както досега, високи върхове в училище и ни правят горди с постиженията си.“ – каза още кметът на община Разлог Красимир Герчев.





