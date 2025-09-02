Празнична програма и пъстри хора до зори спретнаха жители и гости на събора на санданското с. Струма

Местни жители и гости от съседните села Вълково, Лебница и Рибник изпълниха мегдана в санданското с. Струма, за да станат част от събора на селото. Още от петък на площада бяха разположени сергиите за продажба на детски играчки и атракциони, традиционните съборджийски сладки – памук, целувки, сусам, вафли и др.

Празничната програма бе открита от кмета на селото Величка Каталска, която посрещна почетните гости от община Сандански начело с председателя на местния парламент Георги Батев и съветника Ивелин Терзийски, в компания с кметовете на Лешница, Петрово, Склаве…

Кулминацията бе празничната програма с участието на самодейците на с. Струма, водени от ръководителката им Михаела Шутракова. Третокласникът Михаил поведе танца на най-малките, които бяха бурно аплодирани. По-големите самодейки от танцовата група изпълниха танца, с който спечелиха първо място на фестивала в Пещера, и бяха бурно аплодирани. Участие в празничната програма взеха още мъжката и женската фолклорна група на селото, в която участва и кметицата В. Каталска.

Малки и големи станаха част от празничната програма Дълго хоро се изви на мегдана в с. Струма



Още на входа на селото от всяка къща димеше скара, а гостите бяха насядали хора на масите в очакване да бъдат добре почерпени от струмчани.

Роднини и приятели от Петрич, Благоевград и Сандански станаха част от празника на с. Струма, а най-щастливи бяха децата, в компанията на дядовци и баби те се редяха на опашката, за да се сдобият с нова играчка и лакомства от сергиите.

Оркестър „Сандански“ забавлява съборджиите до малките часове на вчерашния ден, а първото хоро поведе детската учителка Миглена Руйкова. Веселието и наздравиците продължиха на площада с народни хора и оркестър на живо с песните на група „Ограждена“ и местни самодейци, а Костадин Тренков изпълни химна на селото.

ЛИДИЯ МАНЕВА





