Българските „удължени уикенди“ остават непокътнати – поне засега. Парламентарната комисия по труда и социалната политика отхвърли предложението за промени в Кодекса на труда, според което трябваше да отпаднат неработните понеделници, когато празникът се пада в събота или неделя.

Законопроектът, внесен от Йордан Иванов („Продължаваме промяната – Демократична България“) и група депутати, не събра необходимата подкрепа. Аргументът на Министерството на труда е, че действащата уредба осигурява предвидимост и баланс в трудовите отношения.

Заместник-министърът на труда Гергана Алексова заяви, че твърденията за „прекалено много почивка“ не се потвърждават от данните. Българите работят средно по 39 часа седмично – значително повече от Германия, където работните часове са 33,9.

„Не подкрепяме предложението – когато празникът се падне през уикенда, междуседмичната почивка е вече предвидена в Кодекса на труда“, коментира Хасан Адемов от „Алианс за права и свободи“. По думите му, в страната има достатъчно официални празници, а темата за почивните дни е „вечно спорна“.

От ПП–ДБ обясниха, че също не застават зад промяната, тъй като тя не гарантира баланс между интересите на работниците и работодателите.