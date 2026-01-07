Празнуваме Ивановден

Ивановден (7 януари) е сред най-почитаните български празници. Стотици хиляди българи празнуват имен ден в деня, в който църквата почита св. Йоан Кръстител. Именици са Иван, Иванка, Иванина, Ваньо, Ваня, Ванина, Йоан, Йоана, Йовко, Йовка, Ивайло, Ивайла, Иво, Ивона, Калоян, Жан, Жана и Яна.

Обичаи на Ивановден

Обредно къпане – Това е най-характерният обичаи на Ивановден. Празнуването на много места в страната включва ритуал, според който къпят имениците „за здраве“. В него участват и жени, които са се сгодили наскоро. Затова и Ивановден се нарича „Женски водици;

Пръскане с вода – Кумовете ритуално къпят младоженците, които са венчали през миналата година, като ги пръскат с вода. Празникът е посветен на кумството и побратимството, младото семейство посещава кумовете и им носи баница, вино и ракия;

Ритуал за побратимяване – Млади семейства с общи кумове празнуват с побратими и посестрими. От Ивановден до началото на Великденските пости са разрешени сватбите.

Българската народна традиция свързва обредите и обичаите на Ивановден с пречистващата сила на водата, осветена на Йордановден. Настъпва краят на „мръсните дни“ и хората се обръщат към пожеланията за здраве, щастие и късмет.

На трапезата, на която се празнува Ивановден, се слага варено жито, фасул, ошав, баница, кървавица, печена луканка, свински ребра със зеле. И разбира се – ракия и вино.