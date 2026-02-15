Празнуващи в кръчма зарязаха трапезите, помогнаха на закъсали на кален път коли

Жители на пернишкото село Боснек, помогнаха на закъсали коли на кален път. Сред хората, затънали на черния път в полите на Витоша, било и семейство с деца.

За ситуацията в социалната мрежа разказа Марияна Янкоа, която публикува и снимки от сложната ситуация и благородната постъпка на местните жители. В социалните мрежи тя написа:

„Заради грешен маршрут, по който ни прекара Google maps, колата ни затъна в кал на пуст горски път. Беше тъмно, а с нас бяха и двете ни малки деца, и бързо стана ясно, че сами няма да се справим. В подобна ситуация се оказаха още няколко коли, като от друг закъсал човек разбрахме, че на 112 не може да се разчита (каква изненада, че нямаме държава). Намерихме телефон на местната кръчма и хората реагираха веднага. Организираха се и дойдоха с високопроходими джипове да ни търсят по калните пътища.

Въпреки че бяха събрани да празнуват, отделиха време да помогнат на напълно непознати. Извадиха ни от калта и не приеха никакво заплащане.

В суматохата не запомнихме имената им, но искам публично да им благодаря за отзивчивостта и човечността. Благодарение на тях се прибрахме спокойно и безопасно, а за децата цялата случка Огромно благодаря!“.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА