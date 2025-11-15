Пратеници на БФС дойдоха на крака в Благоевград да нищят кризата в „Пирин“. На разговори с кмета Методи Байкушев и новия вр.и.д. управител на орлетата Венко Попов седнаха изпълнителният директор на футболната централа Андрей Петров и лицензионният мениджър Георги Лалев. Акцентите на срещата са били насочени преобладаващо към възможните варианти за стабилизиране на най-обичания клуб в Югозапада след 1 януари 2026 г., когато съсобствениците Георги Спасов и Милен Стефанов хвърлят окончателно бялата кърпа и харизват зелено-белите на общината. Дискутирани са и текущите задължения към Националната агенция за приходите, футболистите, треньорите и персонала, както и бъдещето на детско-юношеската школа. Във връзка с „люпилнята на таланти“ е подчертано значението на прилагането на програмата за развитие на ДЮШ и спазването на методологията на БФС за обучение и изграждане на млади футболисти.

Диалогът е преминал в конструктивен дух и е завършила с общото разбиране за важността ПФК „Пирин“, един от най-емблематичните клубове в българския футбол, да продължи да съществува и да се развива устойчиво. Страните са се обединили около необходимостта от съвместни усилия за осигуряване на стабилно бъдеще на клуба и подпомагане на футболната инфраструктура в областния център. За проведената среща и хода на разговорите информира официалната страница на БФС.

В неделя на орлетата предстои непредвидима визита в Севлиево, където на треньорския пост на гостите ще дебютира легендата Петър Михтарски. Двата отбора са на подобен хал в негативна серия от четири поредни мача. Новаците наредиха 4 последователни поражения, докато пиринци за същия период имат две равенства и толкова загуби. Любопитно съвпадение е, че последната победа на всеки от съперниците датира от 4 октомври с 1:0 – на благоевградчани вкъщи над „Черноморец“, а на севлиевци в гостуването на аутсайдера „Спартак“ в Плевен.

СТОЙЧО СТОИЦОВ