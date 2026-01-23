Топ теми

Пратиха повече полицаи пред пощите и банките в Кюстендилско

Във връзка с процеса по превалутиране и преминаването към еврото в област Кюстендил е увеличен броят на полицейските служители, които охраняват пощенските клонове и банковите институции. Това стана ясно по време на заседание на Областния координационен център, свикано от областния управител инж. Методи Чимев, предаде „Фокус”.
В заседанието участваха заместник областният управител Георги Джоглев, кметове на общини, както и ръководители и представители на регионални институции. По думите на общинските кметове към момента няма сериозни нарушения, а ситуацията в пощите и банките е спокойна.
Отчетено бе, че в някои по-малки населени места все още има търговски обекти, в които рестото се връща в левове, но тези случаи драстично намаляват. Недостигът на банкноти от 5 и 10 евро при връщане на ресто остава основен проблем в малките населени места.
От Областната пощенска станция увериха, че временните затруднения при превалутирането, за които е сигнализирала община Невестино, ще бъдат отстранени в най-кратък срок. Оттам допълниха, че изплащането на пенсиите е приключило, а от 15 януари е започнало и разплащането на социалните помощи, като процесът протича без сериозни затруднения.
От Комисията за защита на потребителите съобщиха, че най-честите сигнали остават свързани с необосновано увеличение на цените. Провеждат се съвместни проверки с НАП, БАБХ и РЗИ в търговски обекти, аптеки, козметични салони и хранителни магазини. Засега не са съставени актове, а броят на жалбите намалява.
От ОДБХ – Кюстендил посочиха, че се извършва контрол върху цените в производствените предприятия, като се сравняват стойностите на суровините и крайните продукти преди и след въвеждането на еврото. При установени несъответствия ще бъдат подавани сигнали.
„Действията на контролните органи дават резултат. Убеден съм, че в края на януари темата за превалутирането ще остане на заден план“, заяви областният управител инж. Методи Чимев.

