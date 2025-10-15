Пращат на психиатър 63-г. от Ресилово, хвърлил взривно устройство по сградата на полицията в Дупница  

С постановление на прокурор 63-г. мъж от Ресилово, хвърлил взривно устройство по сградата на полицията в Дупница и заловен на входа на София, е привлечен в качеството му на обвиняем и е задържан за срок до 72 часа.

Както „Струма” писа, около 20,05 ч. на 12.10.2025 г. пред сградата на Районното управление на МВР в Дупница била взривена бутилка със запалителна течност. По първоначални данни в нея е било поставено пиротехническо изделие (пиратка) и ловен барут. В резултат на разследването са събрани доказателства за съпричастност към деянието на 63-годишния К.В.

С оглед становището на медицинския специалист, извършил преглед на обвиняемия, наблюдаващият прокурор ще внесе в съда искане за вземане спрямо него на мярка за процесуална принуда – „настаняване за изследване в психиатрично заведение“.

ИВАН ИВАНОВ