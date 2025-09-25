Топ теми

Пребита жена в пернишкото с. Студена, задържаха съпруга й

Дата:
от: Крими
Коментирай
( 363 )

Случай на домашно насилие разследват служители от Второ РУ. В сряда в районното управление бил подаден сигнал от 49-годишна жителка на пернишкото с. Студена, че след възникнал скандал с 52-годишният й съпруг същият й е нанесъл побой. Униформени от Второ РУ посетели местопроизшествието и задържали мъжа, на когото е наложена 24 часова полицейска мярка. От жената са снети сведения и е образувано бързо производство, работата по което ще продължи под ръководството на прокуратурата.

     КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА



Tags:

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *