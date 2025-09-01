Пребиха брезничанин, взеха му 4000 лв.

Двама брезничани са задържани за грабеж. На 30 август около 22, 10 ч. бил подаден сигнал на тел 112 от 44-годишен брезничанин, че на ул. „Първи май“ в града двама негови познати са му нанесли побой и са му взели сумата от малко над 4 000 лева. Служители на РУ – Брезник предприели действия по горещи следи и били задържани за до 24 ч. двама местни жители на 54 и 37-годишна възраст. По-възрастният е криминално проявен, познат на органите на реда и с други подобни прояви. Причините за случилото се са в процес на установяване. Образувано е досъдебно производство, работата по което продължава под надзора на прокуратурата.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА





