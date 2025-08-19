Пребиха до смърт известен добрички фотограф след забележка за силен шум

67-годишният фотограф Динко Иванов Георгиев от град Генерал Тошево е бил убит след забележка за силен шум, предаде pronewsdobrich.bg, позовавайки се на информация от роднини на починалия.

На 13 август (сряда) около 22:00 часа възниква свада между съседи, която приключва, след като фотографът е повален на земята и оставен в несвяст, разказва синът му Ивайло Георгиев.

До инцидента се е стигнало, след като майка му помолила съседите, които вдигали шум и пушели наргилета, да престанат, защото нарушават спокойствието им. От тяхна страна жената получила словесни нападки. Прибрала се, а малко по-късно в двора излезли съпругът и синът, за да потърсят обяснение за грубия тон. Тогава срещу тях се насочила група от 7-8 човека. Стигнало се до физическа саморазправа, а след като бил подаден сигнал на тел. 112, на място пристигнали полиция и бърза помощ.

Днес Районният съд в Генерал Тошево наложи мярка за неотклонение „задържане под стража“ на обвиняемия Е. М. А.





