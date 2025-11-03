Пребиха кмет в Павликенско заради боклуци

Пребиха кмета на павликенското село Дъскот. Според първоначалните данни Николай Митев е нападнат от нарушител, на който е съставил акт за незаконно изхвърлени строителни и битови отпадъци.

Кметът е извършил в понеделник по обяд проверка след подаден сигнал за незаконно изхвърляне на големи количества боклуци на депото за биоразградими отпадъци в покрайнините на селото. На сметицето бил заварен бус с работници, които незаконно разтоварват стари мебели, покъщнина и строителни отпадъци.

Община Павликени има депо за едрогабаритни отпадъци, но заловените не са се съобразили с правилата, тъй като за това специализирано сметище се плащат такси.

„Стигнало се е до конфликт. Съставен е акт. После собственикът на буса е потърсил обяснение в кметството и саморазправа, като ударил кмета. Явно се купуват стари къщи, изпразват се и се започва възстановяване с цел продажба“, разказва кметът на община Павликени Емануил Манолов.

Битият кмет на Дъскот е предприел освидетелстване от съдебен лекар във Велико Търново. Свидетел на инцидента е станал полицай.

За незаконно изхвърлените отпадъци на нарушителя ще бъде наложена глоба, която, според общинската наредба в Павликени, е от 150 до 500 лева.

БНР