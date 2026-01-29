Пребиха оценителя на недвижими имоти Виктор Рашев, защото храни чуждо куче

Бившият банкер бил нападнат от северномакедонец с незаконен кокошарник, докато разхожда домашния си любимец по благоевградска екопътека
Оценителят на недвижими имоти и бивш банкер Виктор Рашев е бил пребит, докато разхожда кучето си по екопътека „Светлина“ в Благоевград, която тръгва от Сапунджи дере над „Рубидент“ към местността Гилеви ниви. Агресорът, собственик на незаконен кокошарник край пътеката, го е нападнал, защото давал гранули на едно от кучетата му.
„Искаше да ме убие! Нападна ме без повод и без да го провокирам по какъвто и да е начин. Молех го да спре, да не ме удря в лицето, защото съм опериран, извинявах му се, но той не спираше да ме налага с юмруци и ритници, повтаряйки: „Са ше те убия! Са ше те убия!“, разказа Виктор Рашев за преживения кошмар пред репортер на вестник „Струма“.
Екшънът се разиграл миналата сряда към 20,10 часа. „По това време всеки ден разхождам кучето си в района. Явно ме е видял, че тръгвам по пътеката, и ме е последвал целенасочено. Пресрещна ме при кокошарниците си и ми викна: „Що правиш тука?! Я ти казах тука да не одиш!“.
Бях оставил шепа гранули на едно от кучетата му, извиних му се и се обърнах, за да продължа по пътеката, но тежък удар в тила ме повали на земята. Паднал съм в храстите, той продължи да ме удря с юмруци по лицето и да ме блъска с колената си. Когато дойдох на себе си, видях да държи едната си ръка в пазвата, а в другата телефон, явно говореше с жена си, защото след малко ядосано викна: „Я, она те спаси!“, и тръгна назад по пътеката.
Аз не знаех къде се намирам от болка. Успях да се изправя някак, тръгнах да търся кучето си, как се появи то не помня, и поехме обратно. Обадих се на брат ми, той е адвокат и ми каза веднага да звъня на тел. 112. Обясних какво се е случило и ми казаха да отида в Първо районно управление. Закара ме брат ми. Беше ми много лошо, „цялото ми лице беше в кръв, едното ми око беше много зле, после посиня, но главоболието от удара в тила продължава седми ден и често губя равновесие“, разказа за ужаса от преживяното бившият банкер.
Докато давал показания пред дежурния полицай, издирили нападателя и го докарали в управлението. Той е северномакедонски гражданин, женен за благоевградчанка. Полицаят, който го довел, подал на Рашев да подпише лист с декларация , че не е трябвало да напада агресора си.
„Ама аз съм битият!“, казах и още тогава ми просветна, че нещо не е съвсем наред. После разбрах, че баджанакът на нападателя е полицай и явно с колегите му са впрегнали усилия да го спасяват“, коментира пострадалият.
Преди да го прибере у дома, брат му го завел в Спешен център заради силните болки в главата. „Не съм мигнал цяла нощ. На другия ден си извадих медицинско свидетелство. Д-р Аврамов констатира сътресение на мозъка и ме предупреди, че най-вероятно ще имам вторични кризи, което се случва. Няколко дни след побоя ми звънна полицай Ичков да отида на разпит в 16.30 ч. в стая 206. Заради неотложен ангажимент брат ми не можа да дойде с мен, не трябваше да ходя сам, но това го разбрах впоследствие. В стаята бяха трима полицаи, двама от тях първо се опитаха да ме убедят, че нанесеният ми побой е лека телесна повреда и не е трябвало изобщо да се жаля, обвиниха ме, че съм влязъл в чужда собственост – кокошарника, и накрая ме обвиниха, че съм бил откраднал кучето на нападателя си! Притискаха ме да се откажа от показанията си, директно ми го казаха, търсеха ми съдебната експертиза и агресивно настояваха да забравя за побоя – каквото било, било. Имах адско главоболие, отказах да си оттегля жалбата и си тръгнах. Този човек е силно агресивен, в района се разхождат много хора с кучетата си и утре може да пострада друг“, коментира Виктор Рашев.
Пострадалият не скри, че отношенията му с нападателя имат предистория, свързана с кучето, на което носел гранули. Миналото лято намерил 1-2-месечното пале в гората около екопътеката. Било кожа и кости, изтощено, и той го взел да му помогне. Завел го на ветеринар, оказало се, че животното е силно обезводнено и недохранено. Ваксинирали го, взел му лекарства и лекарката препоръчала да не го извежда няколко дни, за да не се зарази. После започнал да разхожда двете кучета по същата пътека, край която го намерил.
„След 15-ина дни жена ми каза, че у дома идвали жена и двама мъже, единият полицай, тропали по вратата и питали за кучето. Не оставили телефон за контакт, но на следващия ден по време на обичайната ни разходка се появи мъжът, който после ме преби, и каза, че кучето било негово. По говора му личеше, че е северномакедонец. Подадох му каишката, а той ме заплаши: „Тук да не съм те видял!“. След няколко дни видях кученцето при кокошарника и започнах да му оставям по шепа гранули“, разказа Виктор Рашев.
Репортер на „Срума“ вчера отиде на мястото на нападението. Кокошарникът е на около 200 метра след началото на екопътека „Светлина“, маркирана миналия септември от членовете на младежкия клуб „Младите мечки“ към ТД „Айгидик“. Ограден е с нова мрежа, бараките са плътно покрити с платнища и макар че не се вижда какво има вътре, ясно се чува шум от движение на животни или птици. Колибката на кучето, поставена извън ограждението, вчера бе празна.
Дали агресорът е нападнал бившия банкер, задето храни кучето му, или заради анонимен сигнал, подаден в общината миналата година за намирани в дерето мъртви птици, по които е била предприета проверка, не е ясно.
На питане на „Струма“ по казуса секретарят на общината Десислава Витанова-Кехайова информира, че кметството се е самосезирало за случая с кокошарника. „На 8 октомври 2025 г. писахме до Агенция по храните с искане за проверка на обекта. На 16.10.2025 г. г-жа Милушева ни отговори, че при извършена проверка в посочения от нас имот не е регистриран животновъден обект за отглеждане на птици. На 6 ноември виждаме в кадастралната карта, че имотът се води на дупнишката фирма „Джи и Ел Сат“ ЕООД, и сезирахме собственика, че трябва да премахне животновъдния обект. Той много бързо ни върна отговор, че вече не стопанисва имота, защото през 2020 г. е развалена спогодба за замяна и имотът е върнат на ДГС – Благоевград. Още на 21 ноември писахме до директора на ДГС – Благоевград да предприеме необходимите действия във връзка с неправомерното отглеждане на животни в техния имот. До днешна дата движение няма. Опциите са две – или да премахнат незаконния животновъден обект, или да сключат договор за наем със собственика , който обаче задължително трябва да го регистрира в Агенция по храните, и съответно той трябва да отговаря на всички санитарни изисквания за съществуване“, обясни Десислава Витанова-Кехайова.
Репортер на „Струма“ се обърна към директора на ДГС – Благоевград Калин Зашев, който пое ангажимент веднага да разпореди проверка по казуса. „Установени са собственоците на незаконните обекти и им е дадено предписание те да бъдат премахнати в 10-дневен срок“, сложи той точка на темата с незаконните кокошарници.
С какво становище ще излезе полицията за нападението над Виктор Рашев и дали ще сезира прокуратурата предстои да разберем.
