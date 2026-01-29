Пребиха оценителя на недвижими имоти Виктор Рашев, защото храни чуждо куче

Бившият банкер бил нападнат от северномакедонец с незаконен кокошарник, докато разхожда домашния си любимец по благоевградска екопътека

Оценителят на недвижими имоти и бивш банкер Виктор Рашев е бил пребит, докато разхожда кучето си по екопътека „Светлина“ в Благоевград, която тръгва от Сапунджи дере над „Рубидент“ към местността Гилеви ниви. Агресорът, собственик на незаконен кокошарник край пътеката, го е нападнал, защото давал гранули на едно от кучетата му.

„Искаше да ме убие! Нападна ме без повод и без да го провокирам по какъвто и да е начин. Молех го да спре, да не ме удря в лицето, защото съм опериран, извинявах му се, но той не спираше да ме налага с юмруци и ритници, повтаряйки: „Са ше те убия! Са ше те убия!“, разказа Виктор Рашев за преживения кошмар пред репортер на вестник „Струма“.

Екшънът се разиграл миналата сряда към 20,10 часа. „По това време всеки ден разхождам кучето си в района. Явно ме е видял, че тръгвам по пътеката, и ме е последвал целенасочено. Пресрещна ме при кокошарниците си и ми викна: „Що правиш тука?! Я ти казах тука да не одиш!“.

Бях оставил шепа гранули на едно от кучетата му, извиних му се и се обърнах, за да продължа по пътеката, но тежък удар в тила ме повали на земята. Паднал съм в храстите, той продължи да ме удря с юмруци по лицето и да ме блъска с колената си. Когато дойдох на себе си, видях да държи едната си ръка в пазвата, а в другата телефон, явно говореше с жена си, защото след малко ядосано викна: „Я, она те спаси!“, и тръгна назад по пътеката.

Аз не знаех къде се намирам от болка. Успях да се изправя някак, тръгнах да търся кучето си, как се появи то не помня, и поехме обратно. Обадих се на брат ми, той е адвокат и ми каза веднага да звъня на тел. 112. Обясних какво се е случило и ми казаха да отида в Първо районно управление. Закара ме брат ми. Беше ми много лошо, „цялото ми лице беше в кръв, едното ми око беше много зле, после посиня, но главоболието от удара в тила продължава седми ден и често губя равновесие“, разказа за ужаса от преживяното бившият банкер.

Докато давал показания пред дежурния полицай, издирили нападателя и го докарали в управлението. Той е северномакедонски гражданин, женен за благоевградчанка. Полицаят, който го довел, подал на Рашев да подпише лист с декларация , че не е трябвало да напада агресора си.

„Ама аз съм битият!“, казах и още тогава ми просветна, че нещо не е съвсем наред. После разбрах, че баджанакът на нападателя е полицай и явно с колегите му са впрегнали усилия да го спасяват“, коментира пострадалият.

Преди да го прибере у дома, брат му го завел в Спешен център заради силните болки в главата. „Не съм мигнал цяла нощ. На другия ден си извадих медицинско свидетелство. Д-р Аврамов констатира сътресение на мозъка и ме предупреди, че най-вероятно ще имам вторични кризи, което се случва. Няколко дни след побоя ми звънна полицай Ичков да отида на разпит в 16.30 ч. в стая 206. Заради неотложен ангажимент брат ми не можа да дойде с мен, не трябваше да ходя сам, но това го разбрах впоследствие. В стаята бяха трима полицаи, двама от тях първо се опитаха да ме убедят, че нанесеният ми побой е лека телесна повреда и не е трябвало изобщо да се жаля, обвиниха ме, че съм влязъл в чужда собственост – кокошарника, и накрая ме обвиниха, че съм бил откраднал кучето на нападателя си! Притискаха ме да се откажа от показанията си, директно ми го казаха, търсеха ми съдебната експертиза и агресивно настояваха да забравя за побоя – каквото било, било. Имах адско главоболие, отказах да си оттегля жалбата и си тръгнах. Този човек е силно агресивен, в района се разхождат много хора с кучетата си и утре може да пострада друг“, коментира Виктор Рашев.

Пострадалият не скри, че отношенията му с нападателя имат предистория, свързана с кучето, на което носел гранули. Миналото лято намерил 1-2-месечното пале в гората около екопътеката. Било кожа и кости, изтощено, и той го взел да му помогне. Завел го на ветеринар, оказало се, че животното е силно обезводнено и недохранено. Ваксинирали го, взел му лекарства и лекарката препоръчала да не го извежда няколко дни, за да не се зарази. После започнал да разхожда двете кучета по същата пътека, край която го намерил.

„След 15-ина дни жена ми каза, че у дома идвали жена и двама мъже, единият полицай, тропали по вратата и питали за кучето. Не оставили телефон за контакт, но на следващия ден по време на обичайната ни разходка се появи мъжът, който после ме преби, и каза, че кучето било негово. По говора му личеше, че е северномакедонец. Подадох му каишката, а той ме заплаши: „Тук да не съм те видял!“. След няколко дни видях кученцето при кокошарника и започнах да му оставям по шепа гранули“, разказа Виктор Рашев.

Виктор Рашев е с видим кръвоизлив в окото след побоя

Репортер на „Срума“ вчера отиде на мястото на нападението. Кокошарникът е на около 200 метра след началото на екопътека „Светлина“, маркирана миналия септември от членовете на младежкия клуб „Младите мечки“ към ТД „Айгидик“. Ограден е с нова мрежа, бараките са плътно покрити с платнища и макар че не се вижда какво има вътре, ясно се чува шум от движение на животни или птици. Колибката на кучето, поставена извън ограждението, вчера бе празна.

Незаконният кокошарник вдясно на пътеката е грижливо ограден да не влизат лисици и други хищници, а птиците в него са натъпкани и плътно покрити с платнища

Дали агресорът е нападнал бившия банкер, задето храни кучето му, или заради анонимен сигнал, подаден в общината миналата година за намирани в дерето мъртви птици, по които е била предприета проверка, не е ясно.

Оценителят на недвижими имоти показва мястото в храстите, където е бил нападнат и съборен от северномакедонецът Медицинското свидетелство за нанесения побой

На питане на „Струма“ по казуса секретарят на общината Десислава Витанова-Кехайова информира, че кметството се е самосезирало за случая с кокошарника. „На 8 октомври 2025 г. писахме до Агенция по храните с искане за проверка на обекта. На 16.10.2025 г. г-жа Милушева ни отговори, че при извършена проверка в посочения от нас имот не е регистриран животновъден обект за отглеждане на птици. На 6 ноември виждаме в кадастралната карта, че имотът се води на дупнишката фирма „Джи и Ел Сат“ ЕООД, и сезирахме собственика, че трябва да премахне животновъдния обект. Той много бързо ни върна отговор, че вече не стопанисва имота, защото през 2020 г. е развалена спогодба за замяна и имотът е върнат на ДГС – Благоевград. Още на 21 ноември писахме до директора на ДГС – Благоевград да предприеме необходимите действия във връзка с неправомерното отглеждане на животни в техния имот. До днешна дата движение няма. Опциите са две – или да премахнат незаконния животновъден обект, или да сключат договор за наем със собственика , който обаче задължително трябва да го регистрира в Агенция по храните, и съответно той трябва да отговаря на всички санитарни изисквания за съществуване“, обясни Десислава Витанова-Кехайова.

Репортер на „Струма“ се обърна към директора на ДГС – Благоевград Калин Зашев, който пое ангажимент веднага да разпореди проверка по казуса. „Установени са собственоците на незаконните обекти и им е дадено предписание те да бъдат премахнати в 10-дневен срок“, сложи той точка на темата с незаконните кокошарници.

С какво становище ще излезе полицията за нападението над Виктор Рашев и дали ще сезира прокуратурата предстои да разберем.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА