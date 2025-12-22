Преборете жлъчните камъни с богати на фибри храни

Жлъчните камъни причиняват тежест, подуване и болка след хранене, а много хора търсят достъпни начини за облекчаване у дома. Промените в диетата и редовното движение често намаляват пристъпите и помагат за по-спокойното ежедневие.

Пълнозърнести храни

Храните с високо съдържание на фибри могат да намалят риска от появата на жлъчни камъни с до 50 процента. За целта са подходящи овесени ядки, пълнозърнест хляб, кафяв ориз, киноа. Ваш съюзник са също плодове и зеленчуци като ябълки, круши, моркови и зеленолистни. Те намаляват подуването след хранене.

Ястия на пара

Добре се понасят ястия, приготвени на пара, варени или печени. Например: пилешко филе със задушени зеленчуци, печена риба, варени картофи и леки супи без запръжка. По-малките и по-чести порции намаляват натоварването върху жлъчката.

Топли течности

Чаша топла вода сутрин подпомага храносмилането. През деня е полезно да се пият достатъчно течности, а билковите чайове от мента и лайка облекчават тежестта и спомагат за по-добро храносмилане. Ментовият чай намалява спазмите, а лайката успокоява раздразнения стомах. Междинната закуска от настъргана ябълка или малка порция кисело мляко подпомагат по-плавната работа на жлъчката и намаляват дискомфорта след хранене.

Движение

Разходка от 10-15 минути след основно хранене подобрява работата на храносмилателната система. Редовната физическа активност, макар и умерена, подпомага контролa на теглото и води до по-рядко появяване на пристъпи.