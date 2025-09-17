Превалявания в сряда, през страната преминава студен атмосферен фронт

Днес, по преминаващ през страната студен атмосферен фронт, облачността ще е по-често значителна. От северозапад на югоизток на места ще превали, като повече по количество ще са валежите в североизточните и планинските райони, където е възможно и да прегърми. След обяд от северозапад облачността бързо ще се разкъсва и да намалява. Вятърът в цялата страна ще се ориентира от северозапад и ще се усили, ще е умерен и временно силен. С него ще започне да нахлува студен въздух, който ще понижи температурите и максималните ще бъдат между 21° и 26°, в крайните югоизточни райони и на места в Горнотракийската низина до 28°, в София – около 21°.

Над планините облачността ще е значителна и на места ще има валежи от дъжд, в отделни райони, главно в Родопите, придружени с гръмотевици. След обяд от северозапад облачността ще започне да се разкъсва и да намалява. Ще духа умерен и силен северозападен вятър, с който ще нахлува студен въздух. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 16°, на 2000 метра – около 9°.

По Черноморието преди обяд все още ще преобладава слънчево време, с разкъсана висока облачност, но около обяд от северозапад облачността ще започне да се увеличава, ще има и валежи от дъжд, отначало по Северното Черноморие, а вечерта и на юг. Вятърът ще е слаб до умерен от юг-югозапад, след обяд ще се ориентира от северозапад и ще се усили, ще е и временно силен. Максималните температури ще бъдат 24°-26°. Температурата на морската вода е 23°-24°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Атмосферното налягане ще бъде близко до средното за месеца. През деня ще се задържи почти без промяна, но вечерта ще започне да се повиши.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 9 мин. и залязва в 19 ч. и 33 мин. Продължителност на деня: 12 ч. и 24 мин. Луната в София изгрява в 1 ч. и 59 мин. и залязва в 17 ч. и 42 мин. Фаза на Луната: три дни след последна четвърт.





