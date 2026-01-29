Превключването към новия водопровод в Перник приключи, вода още няма

Перничани още чакат водата да потече от чешмите им. Както „Струма“ писа в сряда водопадаването от язовир „Студена“ бе преустановено за превключване джвеждащ водопровод, захранващ градските резервоари на Перник, към новоизграденото трасе по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник” финансиран no Onepaтивна npoграма ,,Oколна cpеда 2014 – 2020 г.“

От д“ВиК“ Перник съобщават обаче, че с цел гарантиране сигурността на системата, осигуряване на безопасната й експлоатация, както и с цел предотвратяване на възможни аварийни сигуации възстановяване на водоподаването от яз. “Студена” ще стартира около 6 часа на 29 януари 2026 г. Възстановяването на водоподаването към гр. Перник и околните населени места, засегнати от превключването на довеждащия водопровод, ще започне поетапно след това и се очаква да приключи в рамките на няколко часа в същия ден.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА