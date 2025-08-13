Предводителят на „Банско“ Б. Хазуров повлече крак с първа глоба на треньор

Предводителят на „Банско“ Борислав Хазуров повлече крак с първа глоба на треньор в третия ешелон на Югозапада. Неврокопчанинът, който поради липса на лиценз в официалния протокол е вписан като помощник на Борис Галчев, се провини с оспорване на съдийско решение при загубата на козлите с 1:2 при визитата им на „Витоша“. Това му донесе санкция от 50 лева и предупреждение за лишаване от правото да води отбора от пейката при рецидив. Същевременно колегата му начело на „Ботев“ /Ихт/ Валери Свиленов изгоря с 550 лв. и три мача на трибуните за обидните и оскърбителни думи и жестове към представителите на футболната Темида и приоритетно с адресат радомиреца със свирката Кирил Кирилов при тежката загуба с 1:4 на гости на дублиращия състав на столичния „Септември“. Пръв ще се облагодетелства от липсата на старшията на скамейката на ихтиманци отборът на „Кюстендил“, който този уикенд гастролира в ада на тамошния стадион. Другите два тима, срещу които Свиленов няма да е в близост до терен, са „Славия II” и „Сливнишки герой“. За получения червен картон в Ботевград новакът „Германея“ отписва от сметките за съботното домакинство на „Рилски спортист“ Слави Наков. По същата причина „Оборище“ пристига в Симитли без Владислав Иванов, докато „Витоша“ излиза на ст. „Септември“ в Разлог без Мартин Зимбилев. Седмица по-рано, в стартовия кръг от първенството, в който хората на Христо Джоджов се издъниха вкъщи с 0:1 срещу „Балкан“, феновете на тима от планинското градче източиха 75 лв. от клубния бюджет за запалените факли и димки по трибуните. Взривените на пистата бомбички в двубоя с „Оборище“ в Сливница струваха на „Героя“ 500 лв. и вгорчиха настроението от успеха с 3:2.

ТОНИ КИРИЛОВ





