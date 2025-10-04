Предводителят на „Беласица“ Ж. Желев: Задължени сме да победим „Хебър“

Единствено контузеният флангови щурмовак на „Беласица“ Васил Божинов пропуска днешното съдбоносно домакинство на „Хебър“, след като Димитър Яръмов и Виктор Янев преодоляха болежките си и тренираха наравно с останалите футболисти. „Хебър“ е добър отбор, който веднага след изпадането си даде заявка за скорошно завръщане в елита. Пазарджиклии играят силно навън, но не са непобедими. Водени са от добър и доказал се треньор, но ние няма накъде да отстъпваме. Да не казвам голяма дума, но е напълно възможно да ги победим, а и сме задължени да го направим“, счита предводителят на комитите Живко Желев, който все още очаква първия си пълен успех начело на „Беласица“. Всъщност последната домашна победа на бяло-червените остана доста назад във времето. Тя се случи в края на април, когато късен гол на Аспарух Смилков донесе минималния успех над „Несебър“. „Много сме далеч от истината на този етап, имаме много работа във всяко отношение. И селекция трябва да има, просто тази година ще е така. Неприятно ми е, но бях сигурен, че ще преминем през това. Всеки ден става нещо. Онзи ден си чупят пръстите двама, имам чувството че като ходят по улицата и се случват някакви неща. Срещу „Дунав“ пък Димитър Калчев се контузи в глезена. Влиза един в групата, трима излизат и това е неприятно. Както и да е, стискаме зъби, работим за другия мач. В Петрич ни чака тежко гостуване, всъщност за нашия отбор всеки мач е тежък“, коментира старши треньорът на гробарите Николай Митов-Жадното. Повторен дебют за „Хебър“ при загубеното домакинство от „Дунав“ миналата седмица направи словашкият национал Роберт Мазан, който беше напуснал след изпадането от елита, но явно е размислил. Предвид контузията на бившия играч на „Вихрен“ Д. Калчев, когото 31-годишният словак замени срещу драконите, той със сигурност ще излезе на „Царя“ днес. През далечната вече 2016 г. днешните съперници завършиха 1:1, за да последват 5 поредни победи на тима от Пазарджик в противоборството с комитите, пак на ниво Трета лига. Последната от тях дойде на 11.05.2019 г., когато класическото 3:0 ознаменува завръщането на „Хебър“ при професионалистите след 12-годишна пауза. Двата тима се разминаха през 2022 г., когато „Бела“ на свой ред влезе във Втора лига, на пък зелените се преместиха при майсторите.

Преди 6 г. Н. Митов-Жадното бе изкъпан с шампанско на ст. „Цар Самуил“, където официално върна „Хебър“ във Втора лига Асп. Смилков донесе последната радост на „Царя“, от която ни дели почти половин година В. Божинов пропуска 4-ти пореден мач на петричани, този път срещу един от бившите си отбори Възстановеният Д. Яръмов (отпред ) е опция в квотата U21 за днешния сблъсък с гробарите

СТАНЧО СТАНЧЕВ