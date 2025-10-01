Предводителят на „Беласица“ Ж. Желев се извини на феновете и ги призова да напълнят „Царя“ срещу гробарите

Наставникът на закъсалия „Беласица“ Живко Желев говори пред клубния сайт, давайки да се разбере, че след нулевото равенство с „Черноморец“ вижда светлина в тунела, въпреки критичната ситуация, която се намират комитите, държащи червения фенер в класирането.

„Видях неща срещу „Черноморец“, които искам да виждам за разлика от предишното гостуване на „Лудогорец II“. Там взехме точката с мъжество, борба и голяма доза късмет, докато мачът край морето беше напълно равностоен, и то срещу отбор, който има много добри футболисти, играли в елита, получават добри заплати и имат съвсем други цели в първенството. Те започнаха с идеята да атакуват промоция за Първа лига. Играхме като равен с равен и имахме нашите шансове. В същото време почти не дадохме възможности на съперника. Имаха удари извън наказателното поле, което е напълно нормално. И физически бяхме на съвсем друго ниво, така че силно се надявам да запишем първа победа още в следващия мач /б.р. с „Хебър“/. Ножът вече е опрял до кокала, така че не можем да се съобразяваме с всеки. Ще гледаме да вземем максимално точки от всеки един отбор. Вече през зимната пауза трябва да се обърне по-сериозно внимание на позициите, на които ни липсват играчи и да засилим конкуренцията в отбора, за да сме едни гърди пред другите през втория полусезон. Сега целта ни е да не позволяваме на отборите, които са пред нас, да се откъснат. Искахме го още в мача с „Пирин“, но там като че ли малко прегоряхме. Радващо е, че вече втори мач навън вече не губим. Даже за първи път постигаме суха мрежа, което за мен беше необяснимо. Но отделихме повече внимание върху този детайл от играта тази седмица. Не може всеки мач да ти вкарват и да искаш да вземеш нещо. Другият позитив е, че във втори пореден мач навън футболистите показаха желание, дисциплина. Това, което говорихме и тренирахме цяла седмица, те го показаха в пълна степен в дефанзивен план. В офанзивен е малко по-трудно. И там ще се случат нещата, но просто трябва търпение. Нужно е да сме много компактни, дисциплинирани, агресивни и да бъдем вариативни в противниковата половина, за да се възползваме от ситуациите, които създаваме максимално. Защото и с „Пирин“, колкото и да не ни беше добър мачът, имахме две ситуации, преди да ни вкарат първия гол, които можехме да отбележим, но за съжаление не успяхме. След това в края на полувремето голът ни пречупи и през второто полувреме се отървахме с най-малкото. Аз съм реалист. Можехме да загубим с по-голяма разлика. Всички го видяха това нещо. Работим постоянно върху това, че не трябва да ни спада коефициентът на полезно действие, когато получим гол. Дори трябва да вложим повече усилия, за да можем да се върнем в мача и да победим“, коментира пред клубния сайт специалистът от Стара Загора, който засегна и темата за наказанието на Мартин Тодорски.

Ж. Желев остава оптимист за бъдещето на „Бела“ и отреди лидерската роля в средата на терена на М. Тодорски /сн. 2/ Първата суха мрежа за К. Георгиев и хората пред него дойде чак в Х кръг



„Аз разчитам много на него. В момента е в добро състояние. От едно недоглеждане, от едно изпускане на нервите изгоря за четири мача. Един футболист не може да си позволи това поведение. Първо, наказанието е много сериозно и футболистът излиза от ритъм. Второ, отборът се лишава от добър играч и лидер. Надявам се в близко бъдеще да няма подобни неща и всички да си спазват тактическите указания и да имат самоконтрол вътре на терена, защото мачовете се решават там, а не извън терена. Не му се е отразила толкова липсата на игрови ритъм. Мартин работи всеки ден, тренира и иска да се развива, което трябва да е пример за всеки един футболист“, обясни Желев.

Старшията се извини на публиката и я прикани да дойде на двубоя срещу гробарите в събота. „Преди предстоящото домакинство срещу „Хебър“ искам да се извиня на феновете за продукция, която предложихме срещу „Пирин“. Футболистите имат нужда от тяхната подкрепа. Всички знаем в какво положение се намираме, класирането го показва. Но наистина привържениците са важни, за да могат футболистите да надскочат себе си. И най-малкото, което е, противниковият отбор да бъде стъписан. Защото пред празни трибуни гостите се окопитват по-бързо и играят с по-голямо самочувствие. „Цар Самуил“ е сред най-негостоприемните стадиони. Имаме лъкатушене в представянето точно там, но с дружни усилия и с помощ на феновете вярваме, че ще се върнем на правия път“, така предводителят на „Бела“ опита да импулсира привържениците, които също изживяват своя катарзис около слабия старт на любимците си.

СТАНЧО СТАНЧЕВ





