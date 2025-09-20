Предводителят на комитите Ж. Желев: Вярваме, че ще спечелим мача с благоевградчани

Ново югозападно дерби се задава днес в Петрич между „Беласица“ и „Пирин“. Футболните мачове на тези съперници винаги провокират обществения интерес и този на феновете на двата отбора, независимо на какво ниво се провеждат и в какво състояние са съперниците. След 3 поредни загуби комитите удържаха равенството в Разград, което се приема като глътка въздух на фона на катастрофалния старт на тазгодишната кампания. След шареното представяне от началото на сезона, орлетата изглеждат разколебани от 2-те последователни поражения, което вероятно домакините ще опитат да превърнат в свой плюс. „Предстои дерби, чиито исторически корени са доста назад във времето. Извън съмнение е, че мачът ще бъде с нужния заряд, характерен за битките между тимовете от този край на България. Ние нямаме друга алтернатива, освен да покажем лицето, което всички желаем да видим, защото наистина искаме и вярваме, че ще спечелим този мач. Целта ни е да успеем да върнем хората по трибуните, защото те са малко разочаровани от представянето на отбора в последните мачове. Считам, че възстановихме футболистите след дългото пътуване в началото на седмицата и работихме добре, за да бъдем на нужното ниво в събота, да сме достатъчно агресивни и смели, за да спечелим първите си 3 точки накуп през този сезон“, сподели предводителят на бяло-червените Живко Желев, който в първата си битка за Македония може да използва всичките си налични играчи, без оперирания Атанас Карачоров.

А. Смилков и Ирф. Садик /сн. 3/ вкараха на орлетата в двата мача миналия сезон сн.3

През последния четвърт век 2-та тима са изиграли 18 официални мача, в които 9 победи имат благоевградчани, 6 пъти споровете са завършвали наравно, а в 3 от случаите печелят петричани. През миналия сезон „Бела“ взе 4 точки в двубоите с днешния си опонент. В последния кръг през май комитите излязоха от едномесечната будна кома, в която бяха изпаднали, със зрелищен успех 3:2 на стадион „Христо Ботев“ в областния център, а в ноемврийския дъжд миналата година дербито в Петрич завърши 2:2. Вчера домакините заявиха, че в колаборация с полицията са създали организация за ескортирането и безпрепятственото посрещане на солидния брой гостуващи фенове, които се очаква да пътуват до южния град в подкрепа на своите. Ще бъде обособена каса за продажба на билети в сектора за гости, цените им остават без промяна – 7 лв. за възрастни и 5 лв. за пенсионери и ученици.

СТАНЧО СТАНЧЕВ





