Предимно слънчева събота с температури до 31°

Днес ще бъде предимно слънчево. Над източните и южните райони ще има временни увеличения на облачността и в следобедните часове, главно в планинските райони на Южна България ще превали и прегърми. Вятърът ще се задържи умерен и временно силен от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°, за София – около 26°.

В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще има временни увеличения на облачността и главно в Рило-Родопската област ще превали и прегърми. Ще продължи да духа силен, а по високите части и временно бурен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 18°, на 2000 метра – около 13°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността. Преди обяд ще духа умерен и силен северозападен вятър, който през втората половина на деня ще се ориентира от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 26° и 29°. Температурата на морската вода е 25°-26°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Атмосферното налягане е малко по-ниско от средното за месеца. През деня ще се задържи почти без промяна.

Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 42 мин. и залязва в 20 ч. и 16 мин. Продължителност на деня: 13 ч. и 34 мин. Луната в София изгрява в 6 ч. и 37 мин. и залязва в 20 ч. и 30 мин. Фаза на Луната: новолуние.





