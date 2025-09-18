Предимно слънчево, но ветровито

Днес ще бъде предимно слънчево, но ще е ветровито. Ще духа умерен, в североизточните райони – временно силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 22° и 27°, за София – около 24°.

Над планините ще е предимно слънчево, с временни увеличения на облачността. Ще духа умерен и силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 15°, на 2000 метра – около 8°.

По Черноморието ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността. Вятърът ще е умерен и силен от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат 23°-26°. Температурата на морската вода е 23°-24°. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.

Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца. Ще продължи да се повишава.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 10 мин. и залязва в 19 ч. и 31 мин. Продължителност на деня: 12 ч. и 21 мин. Луната в София изгрява в 3 ч. и 12 мин. и залязва в 18 ч. и 10 мин. Фаза на Луната: три дни преди новолуние.





