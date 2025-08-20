Предимно слънчевa сряда, с временни увеличения на облачността

Днес ще бъде предимно слънчево, с временни увеличения на облачността. Само на отделни места в планинските и източните райони ще превали слаб дъжд. В сутрешните часове на отделни места в котловините и по поречията видимостта ще бъде намалена. Вятърът ще е слаб, променлив по посока. Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°, в София – около 29°.

В планините ще бъде предимно слънчево, с временни увеличения на облачността. В следобедните часове на изолирани места ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен, а по най-високите части и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 22°, на 2000 метра – около 15°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, преди обяд с разкъсана облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, а след обяд – от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 26°-28°. Температурата на морската вода е около 26°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Атмосферното налягане е по-ниско от средното за месеца и няма да претърпи съществени промени.

Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 39 мин. и залязва в 20 ч. и 21 мин. Продължителност на деня: 13 ч. и 42 мин. Луната в София изгрява в 2 ч. и 56 мин. и залязва в 19 ч. и 6 мин. Фаза на Луната: четири дни след последна четвърт.





