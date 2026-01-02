Предимно слънчев петък

Днес ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места, главно в Западна България, слабо ще превали. Ще духа умерен, временно силен вятър от югозапад. Минималните температури ще са предимно между минус 7° и минус 2°, малко по-ниски в котловините в Югозападна България, а максималните – между 5° и 10°. В София минималната температура ще е около минус 8°, максималната – около 5°.

В планините ще е предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността, но само на отделни места в Западна Стара планина, Рила и Пирин ще превали слабо. Ще духа силен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 3°, на 2000 метра – около минус 4°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен югозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 7°-9°. Температурата на морската вода е 9°-11°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Атмосферното налягане ще се понижава и ще е по-ниско от средното за месеца.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 57 мин. и залязва в 17 ч. и 4 мин. Продължителност на деня: 9 ч. и 7 мин. Луната в София залязва в 7 ч. и 14 мин. и изгрява в 15 ч. и 42 мин. Фаза на Луната: един ден преди пълнолуние.