Предимствата и рисковете на късното майчинство



Да поемем ли риска да станем родители на по-късна възраст?

Все повече двойки по целия свят, включително и в България, вземат това решение. Тенденцията е от няколко десетилетия – средната възраст, на която жените раждат първото си дете, бавно и стабилно да расте. Забременяването и раждането при навършени 40 години също вече не са табу.



Късното майчинство има свои безспорни предимства, но и доказано крие някои рискове за здравето на майката и развитието на детето. Но факт е и това, че голяма част от „късните родители” имат напълно здрави деца.



Няма една-единствена правилна стратегия, когато вземаме решение кога да станем родители. Но това да се информираме за предимствата и рисковете е важно, за да вземем уверено най-правилното решение за себе си и за своя партньор!

Броят на жените, които раждат по-късно, се увеличава

Дори не е нужно да се задълбочаваме в статистиката – един поглед наоколо дава ясна представа, че все повече жени раждат на възраст след 35 години.



В България средната възраст за раждане на първо дете е била 22.4 години през 1996 г. През 2020 г. възрастта се е увеличила на 27.5 години.



Глобално тя е средно 28 години, като е по-висока в страните с по-силна икономика и по-ниска в слаборазвитите страни. В момента в някои европейски държави дори надвишава 30 години – например в Ирландия и в Испания е 32.1 години.

Като цяло в различните региони на света средната възраст за появата на първо дете е различна, някъде нараства с по-бавно темпо, а другаде – по-рязко. Но тенденцията за отлагане на родителството за по-зрял етап на живота е налице и е с голямо социално значение.

Предимствата на късното раждане

Защо все повече хора изчакват, за да станат родители? Защото са налице следните фактори:

По-добро материално положение .

Стабилни отношения с човека до себе си .

Повече осъзнатост и яснота при вземането на решения.

Започваме с парите не защото са най-важното нещо, а защото са един от най-очевидните фактори човек да изчака за появата на дете. Грижата за още един член на семейството изисква и финансов ресурс. Затова много хора се чувстват по-сигурни, ако първо завършат образование, установят се на сигурна работа и имат една добра финансова основа, за да посрещнат нуждите на малкото човече.

Стабилността в личните отношения също мотивира много хора да вярват, че е по-добре да не се бърза с раждането на дете преди 30 години. В по-ранните си години често сме по-лабилни, непостоянни, не така наясно със себе си. Голяма част от връзките между хората в млада възраст се разпадат заради различни причини, в това число слагаме и все по-честите разводи. На този фон отлагането на решението за забременяване изглежда повече от логично и в някакъв смисъл разумно. Една сигурна връзка, изградена върху общи ценности и доверие и доказала се във времето, без съмнение е по-добрият начин да посрещнем заедно новия живот.

В чисто човешки, личностен аспект да отложиш раждането на дете също може да има предимства. На 35 и повече години обикновено вече сме преминали през различни кризи, станали сме по-уверени и по-уравновесени. Казано просто – постигнали сме зрялост. Тогава човек е готов да вземе осъзнато решение да има бебе и да бъде всеотдаен родител.

Доста ясно говори опитът на много майки и татковци, които са посрещнали първото си дете като много млади и второто – в по-напреднала фаза от живота си. Често ще ги чуете да казват, че при появата на второто дете са били по-подготвени, по-осъзнати и са изпитали съвсем различен вид щастие.



Късното майчинство крие и рискове

Невъзможно е да подминем темата за увеличения риск от усложнения, когато жената реши да има бебе след навършени 35 години.

• По-трудно забременяване.

• Повишен риск от спонтанен аборт.

• По-голям риск от вродени дефекти на плода.

• Увеличен риск от гестационен диабет.



Много хора имат напълно здрави деца, родени след 35-годишна възраст, дори и след 40. Така че по-късната бременност не бива да ви хвърля в паника и да се оставяте тревогите да завладеят изцяло мислите ви. Факт е, че след 35 години рисковете за бебето се увеличават – но рискът сам по себе си не е присъда.

Както с всяка една бременност, така и с късната бременност най-важното е да имате адекватна медицинска грижа още от самото начало. Информирайте се от лекаря си за всички необходими тестове в различните етапи на бременността. Създайте си здравословни навици още докато планирате да имате бебе. В месеците преди самото зачеване силно се препоръчва както жената, така и мъжът да не пушат, да избягват алкохола, да водят физически активен живот и да се хранят разнообразно.

Трудно забременяване след 35 г. – какво трябва да знаем?

Казват, че за жените забременяването става много по-трудно с напредването на годините, докато мъжете могат да станат татковци на всяка възраст. Това е донякъде вярно, но има и важни подробности.

Фертилността на жената действително започва да намалява още в ранните 30 години. Ако една жена в 20-те си години има 25-30% шанс да забременее по време на всяка една месечна овулация, на 40 години шансът й е едва 5%.

При мъжете намаляването на плодовитостта не настъпва така рязко, но годините също водят до важни промени. Напредналата възраст на таткото крие и повишен риск бебето да се роди с поднормено тегло, както и повишен риск от други усложнения след раждането. Някои проучвания свързват напредналата бащина възраст и с по-чести хромозомни аномалии или вродени сърдечни дефекти. Важно е да се каже, че тези рискове все пак не са драматично завишени. И не бива да стряскат излишно по-зрелите двойки, пожелали тепърва да имат дете.

Зачеването след 35 години обаче често е по-предизвикателно. Имате много по-голям шанс то да се случи естествено, ако познавате овулаторния си цикъл.



Късното майчинство е ваше лично решение

Природата ни е дала изключително широк възрастов диапазон, в който е възможно да станем родители. Кога трябва да имаме дете, по-рано или по-късно? Най-добре изключете „трябва” от това изречение и се доверете на собствения си усет, като в същото време се информирате за предимствата и за рисковете на всеки възможен избор.

Въпреки някои рискове, късното майчинство не е присъда, точно както и ранното майчинство не гарантира, че бременността ще протече перфектно. Независимо от възрастта на родителите, най-важното е да подходим отговорно, като си осигурим навреме добра медицинска грижа, правим всички необходими изследвания и живеем здравословно.