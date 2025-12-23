Преди влизане в еврозоната! Благоевградчани на 9 място сред 27 областни центрове по средна заплата, кюстендилци последни

Благоевградчани са на 9 място по размер на годишната средната брутна заплата сред областните центрове в страната. Справка на националната статистика за 2024 година сочи, че декларираната по трудови договори средна брутна заплата в общината, начислена на 27 367 работещи, е била 22 969 лв., или 1914 лв. месечно. Лидер по заплати и заетост е столицата, там средната брутна месечна заплата за 2024 г. е 3227 лв., а броят на работещите на трудов договор е бил 788 765 души. В топ три за високо заплащане на труда сред областните градове са Варна с 2206 лв. брутно месечно възнаграждение и Пловдив с 2069 лв.

Интересно е, че в тази класация Благоевград изпреварва общини като Габрово, Плевен, Ямбол, Стара Загора, Перник, Сливен…

Броят на наети на трудов договор през 2024 г. в община Благоевград я нарежда на 12 позиция сред областните градове в България. Цифрите поставят Кюстендил на последното 27 място в същата класация със заети едва 12 570 души през 2024 г. и средна брутна годишна заплата 18 316 лв., или 1526 лв. на месец. Третият областен център в Югозапада – Перник, е на 16 място, през 2024 г. перничани са взимали средна брутна месечна заплата от 1787 лв., а работещите са били 21 919, което поставя общината на 14 място в общата статистика.

Любопитно е, че през 2024 г. броят на работещите в община Благоевград догонва регистрираните на трудов договор преди 10 години. През 2014 г. те са били 27 434, а през 2024 г. са 27 367 души. Най-големият спад е по време на Ковид пандемията, тогава на работа остават 25 691 благоевградчани. През последните 10 г. средната работна заплата на благоевградчани е нараснала в пъти. През 2014 г. Националният статистически институт регистрира 8146 лв. годишна брутна заплата в областния център на Пиринско, това е 678,8 лв. месечен брутен доход.

Тенденция за ръст на доходите в община Благоевград и цялата област се очаква да се потвърди и от данните за 2025 г., които националната статистика предстои да изчисли догодина. Цифрите за деветмесечието на 2025 г. на областно ниво сочат брутна месечна заплата в Пиринско 1803 лева, като за обществения сектор тя е 2284 лв., а за частния – 1606 лева.

