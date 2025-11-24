ПРЕДИ НОВИЯ СКИ СЕЗОН: Искат двойно увеличение на цената на билетчето до м. Бодрост и Картала

Средно по 6 човека е возил общинският автобус тази година, разходите повече от приходите

Малко над 2 пъти да скочи цената на билетчето за градския автобус от Благоевград до курортните местности Бодрост и Картала иска Александър Коюмджиев, управител на общинската фирма, която изпълнява линията – „Благоевград Еко транспорт“ ЕООД. Предложението му е цената от 4 лв. да се увеличи на 7,82 лв., или 4 евро, като до междинните спирки цифровото изражение остава същото, но в евро.

Анализ на ефективността на откритата преди година и половина сезонна линия на градския транспорт сочи, че от началото на 2025 г. за периодите на работа от 25 януари до 30 март и от 15 май до 15 септември са извършени 135 курса с общо превозени 828 пътници, което означава, че в едната посока в автобуса са се возили средно по 6,13 души. Текущата себестойност на билета, изчислена при пълна заетост на местата, е 5,44 лв. Тази цена се формира след подмяната на електробусите, които първоначално изпълняваха линията, с дизелов автобус, за чието купуване ОбС даде разрешение в края на миналата година. Причината „Благоевград Еко транспорт“ ЕООД да се сдобие с кола, чиито технически характеристики са в разрез с името на дружеството, бе, че движението на електробусите през зимата в ледените коловози, които се образуват по пътя до местностите Бодрост и Картала, рискува да ги повреди. Те имат фабрично монтиран датчик на 20 см от пътното платно, който, ако се счупи, ще доведе до блокиране на четирите колела и опасност за пътниците. По тази причина управителят на фирмата отбеляза, че през цялата година линията се покривала от дизеловия автобус. Неговите издръжка и поддръжка обаче са по-скъпи заради увеличаващата се цена на горивото, повишението на минималната заплата от 1 януари 2026 г., както и на застраховките „Гражданска отговорност“ и „Злополука на пътниците“, увеличават се и цените на резервните части и консумативи, отбелязва Александър Коюмджиев, а линията не може да се субсидира, защото попада в обхвата на туристическа дестинация.

Дали новата цена няма да откаже и малкото пътници да ползват обществен транспорт до Бодрост и Картала ще стане ясно още през януари.

Кметът Методи Байкушев е внесъл искането за увеличение над 2 пъти на цената на билетчето в ОбС, а гласуването предстои на сесията в петък.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА