ПРЕДИ СТАНОВИЩЕТО НА ПАРЛАМЕНТА! Община Благоевград на крачка първа в страната да въведе нов принцип на формиране на такса смет на брой потребители

Кметът Байкушев внесе в ОбС проекта си за промяна на изчисляването на налога

Община Благоевград е на крачка да стане първата в България, въвела нов принцип на начисляване на такса смет на база на брой потребители на имот. Днес изтече едномесечният срок за обществено обсъждане и кметът Методи Байкушев внесе в Общинския съвет предложението си от 1 януари 2026 г. жителите на общината да бъдат облагани за количеството боклук, което генерират по нов модел, по-справедлив от действащия в момента на базата на данъчната оценка на имота. В проекта за промени в наредбата се предвижда диференцирано облагане на децата до 18 г., на лечебни и учебни заведения . Предвиждат се и бонуси за домакинствата, които предават разделно събрани отпадъци, като те могат да спестят от 10% до 30% от новия размер на таксата, ако предадат между 50 и 150 кг селектиран боклук. До 10% отстъпка ще се ползва и за разделно предаден биоразградим отпадък.

Във връзка с проекта за въвеждане на новия метод на изчисление на такса смет общината апелира към гражданите да попълнят декларации за броя на ползвателите на имотите си. До момента 5300 са подадените, а срокът изтича в края на 2025 г. Неподалите декларации ще бъдат таксувани според административните данни, с които разполага общинската администрация.

От 16 до 18 декември постоянните комисии в местния парламент ще обсъдят предложението на кмета и трябва да излязат със становища. Въвеждането на новия принцип на начисляване на такса смет ще увеличи значително размера на таксата на болшинството жители на общината, както и на бизнеса. Окончателното решение ще се вземе от съветниците на последната за годината сесия на ОбС, насрочена на 19 декември. Тогава ще се разбере дали мнозинството ще подкрепи поисканата от кмета промяна или ще запази неутралитет.

Припомняме, че на национално ниво все още няма решение дали общините ще бъдат задължени да въведат принципа „замърсителят плаща“ при изчисляване на такса смет от 1 януари 2026 г. Очакванията са парламентът да отложи с още една година промените.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА