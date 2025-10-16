Брежани отдаде почит на героите от битката край Качев баир

Преди 113 години, на 13 октомври 1912 г., в района на Качев баир край днешното село Брежани, се разиграва героична и кървава битка.

В нея загиват 48 български воини – според данни от съхранени книги в читалището на селото, това са 45 войници и 3 офицери, които дават живота си в името на Родината.

На издигнатата паметна плоча са увековечени имената на тринадесет от тези смели герои, които пожертваха живота си за свободата и честта на България.

На 13 октомври 2025 г., жителите на село Брежани, водени от кмета Петьо Борисов, отдадоха почит пред паметта на падналите герои, свеждайки глави в знак на признателност и дълбока благодарност.